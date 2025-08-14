簽下韓國職棒啦啦隊女神河智媛、禹洙漢的「Mugen無限夢想」公司老闆詹智能，本月4日於台中市豐原區一間超商內遭人持刀攻擊，最終傷重不治。今（14）日上午，詹智能家屬在台中市崇德殯儀館舉行告別式，現場僅有至親與少數好友到場，氣氛沉重而低調。
超商內遭亂刀砍殺 嫌犯自行投案
57歲的詹智能案發當日遭41歲黃姓男子持西瓜刀猛砍，左手與腿部多處刀傷，至少中4刀，其中膝蓋後側膕窩的深切傷擊中動脈，導致大量出血與休克，救護人員雖緊急將他送往豐原醫院急救，仍宣告不治。
黃姓嫌犯在行兇後，自知難逃法網，便攜帶沾血凶刀前往台中第二警分局永興派出所投案，警方隨即將其移送偵辦，檢方複訊後以殺人罪向法院聲押並獲准禁見，目前案件仍在進一步調查中。
低調送別最後一程 現場僅親友出席
詹智能的告別式今日上午舉行，出席者以家屬為主，僅有幾名生前摯友到場。雖然外界關注此案，但現場氛圍低調莊嚴，家屬對媒體採取封口態度，只盼事件儘快落幕，讓逝者安息。
資料來源：MUGEN 無限夢想股份有限公司IG、河智媛IG、禹洙漢IG
更多詹智能相關新聞：
詹智能生前遺願！河智媛、禹洙漢見面會9月登場 背後秘辛藏洋蔥
台灣老闆詹智能驟逝！河智媛球場報平安 喊話粉絲：健康又幸福
快訊／詹智能被砍死4天！河智媛經紀人「156字慟發聲」：很難接受
我是廣告 請繼續往下閱讀
57歲的詹智能案發當日遭41歲黃姓男子持西瓜刀猛砍，左手與腿部多處刀傷，至少中4刀，其中膝蓋後側膕窩的深切傷擊中動脈，導致大量出血與休克，救護人員雖緊急將他送往豐原醫院急救，仍宣告不治。
黃姓嫌犯在行兇後，自知難逃法網，便攜帶沾血凶刀前往台中第二警分局永興派出所投案，警方隨即將其移送偵辦，檢方複訊後以殺人罪向法院聲押並獲准禁見，目前案件仍在進一步調查中。
低調送別最後一程 現場僅親友出席
詹智能的告別式今日上午舉行，出席者以家屬為主，僅有幾名生前摯友到場。雖然外界關注此案，但現場氛圍低調莊嚴，家屬對媒體採取封口態度，只盼事件儘快落幕，讓逝者安息。
資料來源：MUGEN 無限夢想股份有限公司IG、河智媛IG、禹洙漢IG
更多詹智能相關新聞：
詹智能生前遺願！河智媛、禹洙漢見面會9月登場 背後秘辛藏洋蔥
台灣老闆詹智能驟逝！河智媛球場報平安 喊話粉絲：健康又幸福
快訊／詹智能被砍死4天！河智媛經紀人「156字慟發聲」：很難接受