▲夏和熙（左1）為金鐘60積極增肌減脂，受訪時也特別秀出好身材，左起為黃迪揚、黃鐙輝、木木。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲金鐘60主持人宣告記者會，左起為夏和熙、木木、黃鐙輝和黃迪揚。（圖／記者嚴俊強攝影）

第60屆金鐘獎主持人陣容今（14）日盛大揭曉，夏和熙與木木攜手資深藝人黃迪揚、黃鐙輝，組成「星光四將」，夏和熙也首度回應好友愛雅懷孕喜訊，表示「真的嚇了一跳！」據悉愛雅的貼文看起來貌似是女寶寶，夏和熙也表示，如果是女兒他要當乾爹。談到好友愛雅懷孕的喜悅，夏和熙表示：「5月時我們一起先慶祝我6月生日，還小酌了幾杯，後來知道她懷孕真的嚇了一跳！現在3個月一切順利，我很替她開心。」據悉愛雅可能懷女寶，夏和熙笑稱已自封「乾爹」，還與朋友打賭寶寶性別：「我猜是女孩。如果是女兒，我可以幫忙照顧；要是兒子，我就先謝絕了！」37歲的愛雅與圈外丈夫「萬先生」於2022年登記結婚，去年補辦婚宴，今日在臉書宣布懷孕喜訊，暗示寶寶可能是女孩，引發粉絲熱烈祝福。夏和熙表示，之後預計會有「性別派對」，到時可揭曉寶寶性別。首次站上金鐘獎主持舞台的夏和熙坦言心情既興奮又緊張：「主持這麼多年，能參與金鐘60是事業一大里程碑，與木木搭檔讓我充滿期待。」為在紅毯上展現最佳風采，他展開增肌減脂計畫，目前體重約60公斤，目標再減1至2公斤：「之前稍微胖了點，現在全力調整。」他透露每天慢跑、游泳、鍛鍊肌肉，參加記者會的當天早上，還用冰塊冰敷臉部去水腫，甚至從現在到典禮前一週的兩、三天，都會禁喝湯以控制鈉攝取，力求上鏡完美。