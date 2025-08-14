楊柳颱風強降雨，造成中橫公路台8線155.8k薛家場路段上邊坡坍方落石，今（14）日工務段進一步清理坍方土石後，發現路基缺口，影響範圍約20公尺長，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段搶修團隊立即調運混凝土塊狀護欄於現場排放布設，以提升行車安全；另為避免路基災害擴大，自今中午12時起，台8線洛韶至西寶（152k~159k）限重3.5公噸（含）以下之車輛通行。
公路局東區養護工程分局說明，為利災害搶修，本災害搶修路段將配合台8線現階段「關原至天祥（116.4k~167.1k）日間開放通行」及「天祥至太魯閣（167.7k~184.5k）日間五次開放通行」等措施實施交通管制，原則配合遠端及相鄰工區管制、放行時間，約1小時放行一次，並儘量避免用路人沿途長時間停等。
公路局籲請用路人，山區道路地震過後及颱風、豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請避免進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。
