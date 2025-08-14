我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電前陣子爆出內部洩密案，引發市場關注，3名工程師涉嫌將2奈米製程的技術照片外流至「東京威力科創」（TEL），其中涉案的陳姓、吳姓與戈姓工程師，被起底是清華大學校友，有其他清大校友表示，被抓工程師的等級碰不到真情報，上級主管過去常會「睜一隻眼閉一隻眼」。「護國神山」台積電驚爆內鬼洩密案，有員工涉嫌在職期間，盜取2奈米先進製程技術，相關機密資訊疑似流向日商東京威力科創一名工程師，其中涉案的陳姓、吳姓與戈姓工程師，因情節重大，上月底遭到羈押禁見。隨著案情延燒，3名工程師被起底皆是清華大學校友，有一名畢業於清華大學理工科系、化名Max的校友接受《BBC》訪問時表示，外界可能誤解事件嚴重性，因為半導體製程極其複雜，被外洩的內容只是數千道工序中的其中一小段。台積電等大廠常讓多家供應商同時承接同一道製程，彼此競爭，因此工程師往往只接觸到極小部分的資訊，甚至不了解自己負責的步驟在整體製程中的作用。Max指出，供應商在製程修改時會盡力向工程師打聽更多細節，以便更快提出解決方案搶單。但就算偷到「中間的百分之一」，在缺乏完整脈絡的情況下，仍無法直接運用在量產中。Max表示，涉案的30多歲工程師屬於基層技術人員，接觸到的多是局部資訊，並非核心機密，過去業界內部確實存在「睜一隻眼閉一隻眼」的情況，讓廠商取得些許便利，以利專案推進與達成KPI。但如今事件曝光，公司必須正式處理，以防止更大的信任危機與技術外流。