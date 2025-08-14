我是廣告 請繼續往下閱讀

雲林縣東勢鄉昨天（13號）凌晨，傳出一起逆倫命案！一名41歲無業的黃姓男子，疑似不滿93歲的阿嬤不給他錢，要求他去找工作，竟失控暴走抓著阿嬤頭髮要求下跪，甚至持水果刀猛刺，導致阿嬤倒臥血泊慘死。警方調查，男子106年時，因家暴母親被聲押，但當時黃父一肩扛起，願意與兒子同住、就醫，因此法官才將黃嫌責付給黃父，沒想到多年後黃父過世，最終還是釀成悲劇。回顧案情，昨天（13號）凌晨兩點左右，41歲的黃姓男子，疑似跟93歲的阿嬤要錢，阿嬤實在受不了，要求他出去找工作，怎料引發男子不滿，雙方爆發口角，黃男一怒之下動手拉扯阿嬤頭髮，強迫她在黃父遺照前下跪，事後更持水果刀朝阿嬤猛刺，不僅刀刃當場斷裂，阿嬤也倒臥血泊中身亡。雲林地檢署訊問後，認為黃姓男子涉殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為 5 年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認有逃亡之虞，向雲林地院聲請羈押，雲林地院也在昨晚9點火速裁准。隨著事件曝光，黃姓男子的背景、犯案動機也曝光！原本他和父親同住在新北，去年（113年）底搬回雲林跟阿嬤同住，但約2個月前黃父因病離世，黃男生活全仰賴93歲阿嬤的老人年金和積蓄，啃老度日。沒想到就在昨天（13號）要錢不成，阿嬤勸說他應該去找個工作，竟心生不滿，把阿嬤拖到三合院的庭院前，逼她在黃父的遺照前下跪，被拒絕後狠心拿棍棒和水果刀攻擊，阿嬤當場胸、腹中刀倒地不起當場慘死，鄰居聽到慘叫聲一看嚇壞連忙報警，但也為時已晚。據了解，黃男過去就有家暴前科，106年時黃男因多次恐嚇、傷害母親，當時新北檢偵辦後，認為黃男失控犯罪，有反覆實施之虞，因此向法官聲押；惟當時黃男入所後，對其造成母親傷害深感懊悔，因此同意就醫避免憾事重演，由黃父扛下所有，願意接納黃男同住、就醫等。新北地院法官經考量後，以停止羈押後不得再對黃母時師危害或恐嚇行為為要件，將黃嫌責付與黃父，並限制住居，只是誰也沒想到，事隔多年黃父因病過世後，竟發生更殘忍的仍逆倫悲劇。