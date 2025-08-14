我是廣告 請繼續往下閱讀

知名演員跟老婆扭打 最終以「家庭保護事件」結案

家暴男身分似乎驚人 全韓媒火速報導

南韓電影界大咖爆出家暴醜聞！多家韓媒突然接連報導1名曾出演破1000萬觀影人次的40多歲電影演員，因涉嫌毆打妻子被逮捕，但是該案件最終未進入刑事處罰程序，而是以「家庭保護事件」結案。全網議論紛紛家暴男身分，其經紀公司則出面回應：「目前正在確認中。」甚至有網友已經知道當事人是誰，「蛤...是我喜歡的藝人」，掀起熱烈討論警方今天表示，上月（7／24）下午，位於京畿道富川市的40多歲演員A某，在家中與妻子發生爭執。據悉，A某當時準備離家，老婆上前阻止，雙方因此爆發肢體衝突，警方接獲報案抵達現場，最後以涉嫌暴力傳喚A某，但由於老婆不願追究，案件依《家庭暴力犯罪特例法》轉為「家庭保護事件」處理。所謂「家庭保護事件」是指即使確認存在家庭暴力行為，若受害者不願追究，或法院認定再犯風險低，就不進行刑事處罰，而由家庭法院裁定輔導、保護觀察、禁止接近等保護處分。此類案件不會留下刑事前科，但記錄會保留供日後再犯時參考。根據韓報導指認A某的身分，他活躍於影視圈，並在一部觀影人次破千萬的電影中擔任配角。在韓國，電影票房是以觀影人次計算，500萬至600萬人次已算不錯成績，如果破千萬人次的話，等同於破億元，所以該A某的知名度應該不低，不然各家韓媒不會大肆報導。但對於A某身分與家暴醜聞，其所屬經紀公司相關人士回應韓媒表示稱：「目前正在確認中」。