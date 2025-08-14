我是廣告 請繼續往下閱讀

京華城案去年（2024）12月起訴移審分案，由審判長江俊彥、受命法官許芳瑜、陪席法官楊世賢組成的合議庭，曾兩度裁定讓柯文哲重金交保，在檢方抗告獲准、高院發回後改裁羈押，當時江俊彥說這是「尊重審級制度」，歷經7個多月審理，江俊彥今日開庭時，聽完柯文哲要他「獨處時想一想10年後社會如何評價」後，特地花了約7分鐘回應為何羈押，並重提「尊重審級制度」，他說這只限於上級審法院對於羈押和抗告的裁定，並不包括犯罪事實的實體認定或被告有罪與否的認定，合議庭自始至終未受拘束，依憲法獨立行使職權。今日開庭安排交互詰問時任都委會委員白仁德，詰問完畢後，除了檢察官、律師，被告也可以對證詞表示意見，柯文哲只說「「因為我連累大家，辛苦了不好意思。」花不到10秒鐘就講完；合議庭仍讓他比照歷次開庭，還有一次「庭末獨白」的機會，柯文哲請法官思考，多關他幾個月他個人痛苦是小事，但希望把對於台灣司法的傷害降到最低。檢方對此回應用書狀表達意見，審判長江俊彥則是當庭回應，合議庭審理本案，對事實的認定判斷都是獨立行使職權，羈押與審理是不同的法律程序，認定的基準、證據嚴格度的要求都不一樣，本案羈押的要件包括犯罪嫌疑重大、有羈押的原因、有羈押的必要，不包括犯罪事實認定、被告是不是有罪等實體內容。江俊彥說，合議庭有依據訴訟進行狀況審視有無續押的必要，也讓檢辯雙方充分陳述，更讓柯文哲在開庭時，對「其他事項」表示意見，但正常程序「不是被告想講什麼就講什麼」，合議庭雖沒制止柯，「正辦還是得講清楚」。