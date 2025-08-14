我是廣告 請繼續往下閱讀

台中地方法院昨日審理台商、奧地利公司民事糾紛案，奧地利公司的中國籍劉姓律師主張要擔任訴訟代理人，遭到台灣方面律師當庭抗議，事後更發文質疑奧地利公司與其中國律師是否堅持「台灣是中國的一部分」，因此才讓中國大陸籍律師來台灣開庭。對此，陸委會今（14）日表示這樣的情況相當罕見，將會同法務部跟移民署通盤檢視。陸委會今日下午舉行例行記者會，針對台中地院驚見中國籍律師擔任訴訟代理人一事，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，台中地方法院因為一個民事民事訴訟案件，法院傳喚對方來到庭，這位蔡姓人士就用法院傳喚文書向陸委會申請要入境，兩岸之間常常會有這種需要，因為訴訟而需要來台灣的申請，去年大概有80幾件，所以它是其中一項。梁文傑說，劉姓律師在職業的填表上面寫他是該公司的顧問，並沒有寫說他本身是律師，他在法院到底有沒有在法院執行律師的職務，或者是說只是單純代理做該公司的訴訟代理人，這個事實並不明確，這要由台中地檢署來處理，過去因為訴訟所以要來台灣的大部分都是原告或是被告本人，這一次也算是很罕見的有代理人過來，這樣的狀況將會同法務部跟移民署再來通盤檢視。