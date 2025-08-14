我是廣告 請繼續往下閱讀

京華城案時任台北市都委會委員、政大教授白仁德，今日以證人身分出庭，檢察官當庭提示中石化公司特助林青在2020年6月20日都委會開專家會議的前一天凌晨5點，曾傳訊息給威京集團主席沈慶京，提到白仁德同意給公司充分說明的機會，如果要列席表示意見，白仁德會同意。不過白仁德當庭打臉，雖然因為林青之前在營建署而知道他，但從未聯絡，也沒有答應他。白仁德在庭上表示，京華城案不符合都更，但類似都更型態，學理上是都市再生的概念；他看本案恢復原容積是都市計畫常見原理，如果都市計畫法有給予獎勵，那就是依法。白仁德說，他任內遇過林欽榮、彭振聲兩位都委會主席，雖然不記得每一次開會，但2人都是相同決策模式，做出結論之前都會徵詢所有委員的意見，沒遇過主席已決議但委員有不同意見的情形；主席決議方式大部分共識決，「沒有表決的印象」，林欽榮和彭振聲都是如此，在彭振聲審京華城案時，所有委員都能發言，不會禁止。白仁德表示，彭振聲對於他擔任京華城案專案小組召集人，並未指示找哪些人加入，由他自己決定，彭振聲也沒有反對他找抱持反對意見的委員。對於當時的都發局都市規劃科科長楊智盛上個月出庭證詞提到，曾去政大找白仁德並當面表明，京華城案已進入訴訟，是否保留12萬284平方公尺樓地板面積等法院判決確定後，可用土管條例申請。但白仁德說他實在不太記得，也忘了有會前會，只記得楊智盛有跟他說來龍去脈，他真的不記得要給京華城BONUS。