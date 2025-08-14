我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾莞婷的留言獲得最多粉絲按讚。（圖／宜霈vs大牙臉書）

▲大牙（右）過去和阿廖師（左）會一起舉辦羽球比賽，兩人都熱愛運動。（圖／經紀人提供）

女星大牙（周宜霈）今（14）日無預警在臉書宣布離婚消息，震驚各界。大牙的前夫阿廖師作為羽球教練，與許多藝人也都熟識，5年前娶大牙時，還找來曾莞婷、謝承均、潘逸安等藝人好友當證婚人。如今兩人和平離婚，曾莞婷見狀也現身大牙的臉書，留言8個字：「我們永遠都在學習」，高EQ的發言讓她獲得263人按讚。大牙與羽球教練宣布離婚，她今日在臉書發文，透露兩人早在7月24日就完成離婚手續，「地球上又多了一對和平分手、各自安好的夫妻。」大牙強調，兩人的分開並沒有嚴重爭吵或第三者的介入，只是在相處過程中發現，「越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。」大牙的貼文曝光後，留言區湧入大批藝人好友關懷。其中，女星曾莞婷是大牙與阿廖師的共同好友，還擔任過大牙的證婚人，她僅留下簡短8個字：「我們永遠都在學習~」透過這句話帶給大牙暖意，高EQ的發言也獲得263人按讚。其他藝人好友還包含亮哲、鄭仲茵、陳文山等，也都留言給予大牙支持與鼓勵，祝福她跟阿廖師都能各自安好。大牙也透過經紀人回應外界關心的重點，強調離婚絕對與她站出來指控黑人性騷擾無關，很感謝前夫陪她度過低潮。而大牙與阿廖師原先同居的汐止20坪房產，離婚後歸大牙所有，因為房子本來就是她婚前購置的，在這點上兩人都有共識，沒有異議。至於為何選在今天公開離婚一事，大牙表示沒有特別的原因，只是不想被人發現後才出來吐露實情，所以選擇自己主動說明。而大牙過去會和阿廖師一起舉辦明星「憂敗羽球盃」，被問到未來是否還會再辦？經紀人表示目前無法保證未來是如何，至少不會是兩人一起辦了。經紀人也表示，大牙8月19日不會出席三立新戲《百味人生》的首映記者會，主要是因為大牙的戲份在後面，本人還未正式進組，也無法跟大家分享工作心得及角色內容，所以決定不出席，會在後面的宣傳階段與觀眾見面。