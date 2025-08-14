我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AI智慧護理車可透過螢幕操作，且內建地圖可自主導航，引導一次指定路線，就可自動記憶。（圖／國立台灣師範大學提供）

減少護理人員照護站「重複紀錄時間」 台師大教授：設計專屬語音輸入APP

護理人力長期吃緊、工作量沉重，而科技當道，如何協助護理人員，國立台灣師範大學電機工程學系教授王偉彥率領研究團隊，攜手馬偕醫院合作，研發「AI智慧護理車」，可自主導航、語音互動等。台師大副校長宋曜廷表示，此次與馬偕紀念醫院簽署合作協議，不僅展現學校的研發實力，更期盼在醫療現場發揮貢獻，推動跨領域合作成果落地。馬偕紀念醫院總院副院長陳裕仁指出，傳統的護理流程，需要護理人員花費大量時間與體力在藥品、文件、器材的運送上，壓縮了與病患溝通照顧的時間，而護理人員每日推動重達40、50公斤的護理工作車巡房，也成為一項龐大的體力負擔。王偉彥指出，團隊希望透過技術減少這些重複、耗力的搬運與操作工作，以NVIDIA Jetson Orin為基礎，整合機器視覺、語音辨識、自主移動導航與人機互動介面，打造端對端的智慧照護平台，讓護理人員能將更多時間與心力投注在病患照護上。王偉彥說，AI智慧護理車歷經3個階段的產品演進，初代產品以類似大型儲物櫃為原型，僅具備簡單的移動功能；二代機開始整合護理工作車設計，卻因未貼合臨床使用習慣而未被採用。最終團隊選擇以馬偕既有的護理車為基礎，結合智慧型移動底盤，護理人員無需改變操作模式，即可實現「升級不換車」的智慧化目標。王偉彥提到，AI智慧護理車也可透過觸控螢幕操作，讓護理人員設定從護理站到病床等各種起訖點，將依據內建地圖自主導航，操作系統還具備靈活的多路徑設定，能不限數量地配置不同路徑。王偉彥指出，無需工程師繪製複雜地圖，只需以「跟隨模式」引導護理車走一次指定路線，系統便能自動記憶、再現路徑，讓不同場域也能迅速導入、彈性應用，大幅提升照護流程的便利性與即時性。台師大與馬偕醫院合作採「產學合作」模式，由台師大提供技術研發，馬偕則出資支持整體開發與設備採購。計畫期程為114年8月1日至116年7月31日，初步成果已於進入馬偕淡水安寧照護中心進行實測，第二台設備將於10月底前完成，並持續優化導入巡邏、監控、對話與異常偵測等功能。王偉彥說明，為減少護理人員於照護站重複記錄的時間，團隊已初步設計符合馬偕所需的專屬護理語音輸入APP，後續將蒐集更多臨床常用語料，建立AI語音資料集，以強化辨識準確度與臨床實用性，預計隨第二台AI智慧護理車同步完成導入。王偉彥表示，護理人員在巡房過程中，只需以語音輸入觀察紀錄，系統即可自動轉譯為文字並存檔，待回到護理站時快速完成交班與資料確認，減少遺漏風險、提升效率。