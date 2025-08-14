我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南韓女神韓孝周（左）跟日本男神小栗旬，在《浪漫匿名者》譜戀曲。（圖／Netflix）

《浪漫匿名者》劇情、角色介紹

配角超豪華 佐藤浩市、宋仲基都來了

《浪漫匿名者》收看資訊：

▲▼小栗旬（上圖，下圖左）在《浪漫匿名者》飾演老闆，但卻是戀愛笨拙的新手。（圖／Netflix）

韓孝周拍日劇了！她攜手小栗旬、中村友理、赤西仁等人共演Netflix原創喜劇《浪漫匿名者》，配角陣容一字排開更是豪華，成田凌、伊藤步、奧田瑛二、佐藤浩市通通參演，就連宋仲基也會客串其中！《NOWNEWS今日新聞》已幫各位讀者整理好劇情介紹、，2025年10月16日（星期四）一起來追劇！以30歲至40歲大人的純愛為題材的浪漫喜劇《匿名的戀人們》，講述壯亮（小栗旬 飾）就任知名巧克力店「Le Sauveur」的新任代表，表面上過著人人稱羨的順遂人生，但因為無法觸碰他人而在戀愛甚至社交生活中屢屢受阻。幕後支撐Le Sauveur該店的，是擁有超凡技術與品味的匿名天才巧克力師Hana（韓孝周 飾），她同樣自小便無法直視他人雙眼，默默專注於製作巧克力。小栗旬將戀愛經驗稀少、在初戀中手足無措的壯亮演繹的逗趣又真摯；韓孝周則自然塑造出帶著視線恐懼症、卻讓人忍不住喜愛的女主角Hana。預告中不只有男帥女美的小栗旬和韓孝周，壯亮的摯友、爵士酒吧老闆，同時也是Hana暗戀對象的高田寬（赤西仁 飾），以及壯亮的老朋友兼諮商師、後來也為Hana進行心理輔導的艾琳（中村友理 飾）都會出現，4人的情感線將如何交錯展開，預告一出就引發好奇。《匿名的戀人們》的配角卡司還包括：壯亮的表弟兼事業夥伴藤原孝（成田凌 飾）、「Le Sauveur」的首席巧克力師川村元美（伊藤步 飾）、理解Hana的恐懼並最關心她的店主黑岩健二（奧田瑛二 飾）、嚴厲對待壯亮的父親、雙子製菓會長藤原俊太郎（佐藤浩市 飾）等，不僅如此，宋仲基也會客串演出，陣容相當豪華！原 作：電影《愛情的完美配方》類 型：浪漫愛情、喜劇導 演：月川翔編 劇：金志炫、岡田惠和語 言：日文集 數：主 演：小栗旬、韓孝周、赤西仁、中村友理、成田凌、伊藤步、伊勢志摩、東景一朗、福田航也、秋田汐梨、秋穀鬱甫、米本學仁、山口紗彌加、原田美枝子、梶芽衣子、奧田瑛二、佐藤浩市、宋仲基（客串演出）開播日：2025年10月16日（星期四）收 看：Netflix（官方連結「」）