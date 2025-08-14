我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Monkey繪製畫作的過程，訓犬師穆勒會在一旁協助指導，但筆觸、線條的掌握全是Monkey苦練1年多而學會的。（圖／IG@omarvonmuller）

▲Monkey與自己的作品合照。（圖／IG@omarvonmuller）

▲Monkey真的超級聰明。（圖／IG@omarvonmuller）

狗狗真的可能比你還會畫畫！穆勒（Omar Von Muller）是一位擁有超過40年動物訓練經驗的知名訓犬師，曾培育出電影《藝術家》中明星犬Uggie在內的多位「犬界巨星」。目前他的門下最得意的新狗狗徒弟，就是比利時牧羊犬Monkey，因為牠是一隻會具有藝術細胞的狗狗畫家！從2024年底開始，穆勒以正向訓練方式，引導Monkey逐步掌握繪畫技巧，先讓牠從學會用嘴巴咬住畫筆、到塗抹顏料，到控制筆觸力道，最終順利創作出第一幅壓克力畫作，這是Monkey成為畫家生涯的起點。Monkey的創作風格十分多元，，每一幅都展現了出色的藝術感與穩定的技巧。穆勒透露，在最初訓練過程中，Monkey一幅畫作往往需要數小時才能完成，自己會在創作期間不斷引導Monkey，並隨時觀察牠的狀態；一旦發現疲態，就會立即讓牠休息，再重新回到畫布前。這種「自由彈性」的訓練節奏，不僅保持了Monkey的興趣，也讓牠對繪畫越來越熱愛，作品數量持續增加。目前，Monkey的作品售價，已經可以賣到每幅1,500美元（約新台幣4萬4千元），其中更有部分喊到3,000美元（約新台幣8萬9千元）的高價才成交。穆勒也常將Monkey作畫的過程上傳至Instagram，讓這位狗狗畫家迅速走紅全球，許多粉絲留言盛讚「他前世是畢卡索」、「Monkey是真正的藝術家」、「現在狗狗界也這麼競爭嗎」、「牧羊犬真的跟人類一樣聰明」。