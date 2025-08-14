我是廣告 請繼續往下閱讀

佳世達今（14）日舉行法說會，董座陳其宏表示，第二季部分客戶已經拉貨，過往第三季多是高點，展望第三季可能持平或小幅成長，而第四季混沌未明，因受「232條款對整體影響特別大」，預期下半年比上半年好，但好不到太多，因獲利變數太多。佳世達第二季合併營收534.64億元，年增7%，季增7%；營業毛利率與營業淨利雙雙下滑，營業毛利率16.1 %，年減0.6個百分點，季減1.2個百分點；歸屬於母公司淨利3.56億元，年減46%，季減26%；每股稅後純益（EPS）0.18元。陳其宏指出，第二季獲利成績不甚理想，營收雖有成長，基本上營收是較大問題，第二季關稅定案提前拉貨，因此第二季營收會比以往高，但庫存墊高且加上台幣匯率急升6至7%，以佳世達而言，台幣升值1%，營收下降0.7% ，毛利下降0.2%。佳世達第二季事業表現中，資訊事業營收季增3%；醫療事業營收季增7%；智能方案營收季增18%；網通事業營收季增26%，惟營業淨利金額較上季減少。他表示，第二季已提前拉貨，預計將影響部分第三季營收，現階段預估，佳世達本季業績較上季持平或略增，但第四季較「混沌未明」，原因在於「232條款對整體影響特別大」，由於232條款涵蓋半導體及資通訊產品，而這部分的稅率之前被豁免，目前對於半導體特別是資通訊產業課徵稅率到底多少，一旦公布將明顯拉升終端產品價格，也將真正影響美國物價及消費者需求，因此佳世達第四季一定會受到232條款影響，目前來看第四季營運「還比較看不到」。第三季雖關稅與匯率變動增添不確定性，但公司預期醫療與智能方案仍將維持穩健成長。第三季佳世達醫療事業「明基醫院」持續推動後續上市作業程序，持續擴張生意範疇與醫藥通路；智能事業聚焦算力、軟體與服務及智動化核心事業發展；網通事業則新興市場出貨增加，預估第三季營運可較去年同期成長，並積極應對關稅政策影響。整體來看，陳其宏預估，下半年營收仍將優於上半年，但可能好不到太多，至於獲利方面變數則較多。