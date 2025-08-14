我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大牙（最左）先前也因工作關係，缺席《百味人生》開鏡儀式，她只好把自己的照片P上去。（圖／宜霈vs大牙臉書）

女星大牙（周宜霈）時隔2年要回歸拍攝8點檔，加入新戲《百味人生》，電視台三立將在19日舉行首映記者會，今（14）日才剛在臉書宣布離婚消息的大牙，透過經紀人表示，當天將不會出席活動。主要是因為大牙目前還沒正式進組，戲份都還在後面，「還沒有辦法分享拍戲的心得」，所以才決定缺席首映記者會。大牙2023年拍完《一家團圓》後，2年未拍8點檔，這次透過新戲《百味人生》，將強勢回歸本土劇行列，讓粉絲都相當期待。《百味人生》也宣布會在19日舉行首映記者會，但大牙卻決定不出席，讓外界猜測與她公開離婚消息有關。對此，大牙經紀人今日出面回應，「主要是大牙本人還未正式進組，也無法跟大家分享工作心得及角色內容，新戲開播記者會就先以首波卡司為主，三立會將大牙安排在後面的宣傳波段，一定會跟大家快快見面」。大牙目前心情看起來也很平靜，今日她在臉書貼文寫道，「地球上又多了一對和平分手、各自安好的夫妻。」她說自己與前夫阿廖師當初因為相愛而踏上婚姻的道路，如今決定退回朋友關係，「因為在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝」。大牙強調兩人的分開與第三者或是嚴重爭吵無關，「在確定彼此都願意接受結束婚姻關係的當下，在7月24日這一天，平靜而順利的辦理好手續，謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。」理性地為兩人維持5年的婚姻畫下句點。