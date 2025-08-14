我是廣告 請繼續往下閱讀





NBA美國職籃 （National Basketball Association）昔日經典搭檔——詹姆斯（LeBron James）與厄文（Kyrie Irving），曾在2016年聯手替克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）奪下隊史首座總冠軍，寫下驚天逆轉金州勇士的傳奇。但隨後厄文選擇離開騎士，轉投其他球隊發展。近日厄文在直播中首度詳盡談論自己當年離開克里夫蘭騎士隊與詹皇分道揚鑣的真正原因，強調這一決定並非源自與詹姆斯的不合，而是出於對個人生涯發展時機的判斷。他坦言，這段與詹姆斯並肩作戰的時光確實充滿挑戰與壓力，也成就了自己職業生涯最重要的一頁。厄文2011年以狀元身分進入NBA，開啟了與騎士的職業生涯。他在直播中回憶道，儘管對克里夫蘭心懷感激，但他更希望能有選擇球隊的權利。他表示，自己在生涯初期加入一支戰績不佳的球隊，導致養成了不少壞習慣。他說道：「那時我不是一個贏家，也不是一個好輸家。我必須承認，年輕時因為常常輸球，我學會的只是如何搶分，而不是如何贏球。」雖然年輕時以爆發力與進攻技巧迅速吸引外界目光，但厄文強調自己真正的動力始終來自對勝利的渴望。他指出，自己在高中、大學到NBA的過程中都曾奪冠，「贏球」已成為他身為球員的核心理念。他說：「我贏過很多比賽，也輸過不少。打過總決賽，也奪過冠軍，這些經歷才讓我成為今天的我。」從2014年到2017年，厄文與詹姆斯聯手率領騎士3度闖入總決賽，其中最令人難忘的時刻莫過於2016年。他們在總冠軍賽面對創下例行賽73勝紀錄的金州勇士隊，在1：3落後的劣勢下逆轉奪冠，寫下NBA歷史。當年總冠軍賽第7戰，厄文在比賽最後1分鐘投進致勝三分球，成為克里夫蘭歷史上的傳奇時刻。然而，厄文坦言，與詹姆斯共事的過程同時伴隨著巨大媒體關注與不斷變化的外界輿論，「和布朗（LeBron James）這樣的球星合作，是一段非常不一樣的旅程。你每場比賽都會被期待，壓力、政治、媒體操作太多太複雜，很多東西是鏡頭前看不到的。而我那時，只是一個試著找方向的年輕人。」對於外界多年來將他的離隊歸咎於與詹姆斯的不合，厄文首次正面回應。他表示：「我從來沒有不喜歡和布朗（LeBron James）一起打球。只是那個時間點，我知道是該走向下一個人生階段的時候了。人們總是想知道更多細節，但事實上，這就是我當時的決定。我不在乎別人怎麼想，因為那是我做的選擇。」在結束與騎士的合作後，厄文先後效力於塞爾提克、籃網，目前則是達拉斯獨行俠的重要後場主力。2024–25賽季他在50場比賽中繳出場均24.7分、4.8籃板、4.6助攻、1.3抄截的成績，投籃命中率達47.3%，三分命中率則為40.1%。不過，他於3月因左膝前十字韌帶撕裂提前報銷賽季。詹姆斯方面，將於2025–26賽季迎來其個人職業生涯的第23個球季，並將與兒子布朗尼（Bronny James）一同效力洛杉磯湖人。他在上季出賽70場，繳出場均24.4分、8.2助攻、7.8籃板與1次抄截的全面表現，命中率達51.3%，三分命中率則為37.6%。新賽季他將與金童唐西奇（Luka Doncic）合作，挑戰另一波爭冠旅程。