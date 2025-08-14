我是廣告 請繼續往下閱讀

2025桃園珍珠海岸國際音樂節將於8月29日至31日於竹圍漁港盛大登場，主辦單位今（14）日宣布震撼消息。兩位NBA現役巨星——紐約尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）與洛杉磯快艇前鋒雷納德（Kawhi Leonard）今夏將來台，攜手參與音樂節。此外，雷納德也確定出席 TAT 亞洲巡迴賽（The Asian Tournament）桃園站賽事。兩位球星的降臨勢必將成為今夏全台最受矚目的體育娛樂盛會。桃園市長張善政表示，這次兩大NBA球星難得同台亮相桃園，是台灣球迷不可錯過的珍貴機會，也讓珍珠海岸音樂節首次結合國際籃球元素，為活動注入全新亮點。「歡迎全台民眾趁著暑假尾聲，一起來竹圍漁港吹海風、聽音樂、看球星，留下難忘的夏日回憶！」市府指出，雷納德與唐斯兩位球星將於8月30日出席位於桃園巨蛋的籃球表演賽。賽後，兩人將轉場至珍珠海岸國際音樂節，參與「國際職籃球星表演賽」與現場觀眾互動，展現跨界明星的多元魅力。此外，唐斯也將陪同張市長出席公益活動，傳遞正能量與社會關懷。現年34歲的Kawhi Leonard是NBA頂尖的攻防一體球星，曾率領馬刺與暴龍奪得NBA總冠軍，個人累計獲得2座FMVP（總決賽最有價值球員）、2屆最佳防守球員、6次明星賽入選與6次年度最佳陣容，堪稱現役最具代表性的全能球星之一。而29歲的Karl-Anthony Towns則在2015年以選秀狀元身份進入NBA，首年即獲選為年度新人王。去年加盟紐約尼克後表現亮眼，場均貢獻24.4分、12.8籃板，三分命中率高達42%，帶領球隊闖進東區冠軍賽，並榮膺年度第三隊殊榮。唐斯稍早也透過影片親自向台灣球迷喊話：「我將出席桃園的珍珠海岸國際音樂節，真的超級興奮，我們台灣見！」此外，TAT 亞洲巡迴賽今日也在社群媒體上發布雷納德即將來台灣、出席 TAT桃園站賽事的好消息。雖然在社群媒體上已經流傳許多座位圖、票價等資訊，不過官方皆尚未公開正式消息。：美國加利福尼亞州洛杉磯：6英尺7英寸（約201公分）／225磅（約102公斤）：2011年選秀被溜馬選進交易到馬刺：2次總冠軍（2014 年馬刺、2019 年暴龍）、2次總決賽MVP、6度入選全明星賽、3度年度第一隊、2度年度最佳防守球員、抄截王