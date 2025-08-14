我是廣告 請繼續往下閱讀

中國廣東屈公病疫情累計超過9000例，而上海等地更被列為2類地區、有一定疫情發生風險。而我國的國際旅遊疫情建議等級，在今年8月4日時，因應屈公病將廣東列為第二級：警示。不過，上海部分，疾管署副署長曾淑慧說，目前沒有要調整。中國將屈公病流行風險由高至低區分地區，2類包含上海、江蘇等，指的是有一定疫情發生風險地區。不過，曾淑慧受訪時提到，目前有一直監測相關資訊，旅遊警示並沒有要修正。她指出，除了廣東外，沒有要調整。至於中國的屈公病疫情現況，曾淑慧也說，整體而言仍嚴峻，雖然病例數有下降趨勢，但仍要持續觀察。而旅遊疫情建議等級的評估標準，她提到，病例數雖然是非常重要的因素，但還是要做整體評估，以中國而言，地理位置與我國較接近，往來也較有機會，在綜合評估下，會參考國際作法。疾管署目前已提升中國廣東省之國際旅遊疫情建議等級至第二級：警示(Alert)。因應中國廣東屈公病疫情發展，疾管署全面強化國際及小三通港埠之入境發燒篩檢及防疫衛教，並持續進行機上旅遊防疫衛教；針對自中國廣東入境且有疑似症狀者，加強執行TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）風險評估、採檢、衛教及發放防蚊液等檢疫措施，及時掌握高風險個案並於入境後進行健康追蹤關懷。疾管署也提醒，相關旅行業、導遊領隊及航空公司配合宣導，提升民眾對前往屈公病流行地區之風險警覺及自我防護意識，建議應穿著淺色長袖衣褲、使用經政府核可之防蚊液等措施。疾管署說明，屈公病由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎(特別是手腳的小關節、手腕和腳踝)、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。新生兒、65歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，是罹患屈公病易併發重症風險族群。疾管署說，計劃前往中國廣東省或其他屈公病流行地區的民眾，於當地應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊液；入境時如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、肌肉痛、骨骼關節痛等疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員；返國後如出現相關症狀，應儘速就醫並落實防蚊措施，主動告知TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，以利及早通報、診斷及治療。