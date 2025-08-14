美國對全球發起對等關稅，讓美國國庫大賺千億元，據CNN報導，總統川普提議要發放「退稅支票」，共和黨參議員霍利也提案，向美國人提供至少600美元（約新台幣1.8萬元）的關稅退稅支票，類似於新冠疫情期間發放的直接刺激支票。
考慮發放退稅支票 議員提案普發600美元
據CNN報導，川普的歷史性高關稅旨在振興美國製造業，並幫助削減國家債務，不過川普似乎更願意將關稅收入用於發放「退稅支票」。儘管有關關稅退稅支票的討論還處於初步階段，也不會很快就有行動，但很容易看出這會廣受選民歡迎，這些退稅支票會成為努力維持生計的人們的救命稻草，也能緩解選民對高昂生活成本揮之不去的沮喪情緒。
共和黨參議員霍利（Josh Hawley）7月底提出《美國工人退稅法案》，若在國會通過並獲得川普簽署。政府將在今年發放退稅支票，確保每位成人及其受撫養子女，每人至少獲得600美元（約新台幣1.8萬元）的關稅退稅支票，一個四口之家至少可以拿到2400美元（約新台幣7.2萬元）的退稅支票。如果關稅收入超過預期，該法案也允許每人獲得更多退稅。
霍利強調關稅為美國帶來巨額資金，「我們應該把其中一部分回饋給我們的工人階級、藍領選民，他們推動了川普的革命，多次幫助這位總統上台，他們是這個國家的脊梁。」
疫情期間也發過 美國人愛一次花完
此前新冠疫情期間，霍利與佛州參議員桑德斯也曾倡議美國政府立法，向國人發放刺激支票。美國在2020年3月批准超過2.4兆美元經濟紓困方案，其包括發放1200美元（約新台幣3.6萬元）的個人支票及向企業提供資金；同年12月也達成9000億美元的疫情援助方案，其中也包括600美元（約新台幣1.8萬元）的直接刺激款項。
直接向美國人發放的款項通常用於「破釜沉舟」的緊急情況，如新冠疫情、經濟大衰退以及911恐怖攻擊。不過歷史表明，美國人往往會迅速花掉大部分甚至全部刺激計劃支票。這種支出會刺激需求，卻無法解決困擾美國經濟的任何供應問題，因為美國經濟正面臨人口老化、移民限制和貿易戰的挑戰。
經濟學家示警 恐加劇通膨
沃爾夫研究公司首席經濟學家羅斯（Stephanie Roth）示警，實施刺激措施可能加劇通膨，尤其在關稅造成通膨的狀況下，這只會讓問題惡化，最終可能會出現某些商品短缺的情況。這有可能導致嚴重的通膨。
根據美國財政部統計，光是7月，美國就徵收了近300億美元的關稅收入，比去年同期成長了242%。自4月以來，關稅收入總額已達到約 2,000 億美元，是 2024 年同期的三倍。
白宮官員贊同川普的言論，表示仍在考慮退稅，但強調尚未公佈正式政策，有關退稅將如何影響通膨的討論仍處於推測階段。不過川普8月5日也表示，他的目標仍然是利用關稅收入來緩解巨額預算赤字，「我這樣做的目的主要是為了償還債務，而且償還的金額將會非常大。」
