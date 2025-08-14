我是廣告 請繼續往下閱讀

近年房地產詐騙案件層出不窮、手法不斷翻新，為遏止「地面師」們冒用身分或偽造交易意圖，兆豐銀行今（14）日宣布，與高雄市地政局深化合作，推動「地籍異動即時通」服務，民眾在辦理房貸時可即時掌握不動產交易資訊，築起多一道安全防線，是跨域防詐的重要里程碑。兆豐銀行副總經理陳建中表示，「地籍異動即時通」服務自上線以來，已多次成功協助民眾攔阻不動產異常異動案件，對防範詐騙集團冒用身分或偽造交易起關鍵作用。推動普惠金融及消金授信防詐機制，兆豐銀行除與高雄市青年局推動「雄挺利」青年創業貸款專案，並進駐高雄資產管理專區等措施，這次更結合房貸申辦流程，主動協助客戶申辦即時通服務，為客戶資產安全提供加值保障，展現兆豐銀行在防詐倡議上的劍及履及。這次兆豐銀行更透過4大多元通路，深入民眾生活場域，擴大「地籍異動即時通」的認知與使用率，包括1、數位平台推廣，與高雄市地政局共同設計即時通宣導EDM，於全行ATM及分行電子看板輪播，提升大眾對於該服務的認識與警覺。2、帳單提醒服務，貸款利息收據新增即時通申辦提醒，主動通知客戶開通便利措施。3、貸款流程導入，於房貸簽約對保現場，由行員同步提供相關服務資訊並協助民眾申辦。4、實體講座宣導，結合每年百餘場的「以房養老暨反詐宣導」講座，介紹即時通服務，並針對高齡族群加強推廣。為感謝兆豐銀行積極協助推廣便民服務，高雄市地政局特頒贈感謝狀肯定兆豐銀行在協力政府建構安全交易環境的行動力與善盡企業社會責任，雙方藉由這次跨域合作，宣示政府與金融機構攜手強化資產防護網，守護民眾每一筆不動產交易安全。