我是廣告 請繼續往下閱讀

「倘若再有損害名譽之情事，或不實指控，將依法訴究。」

台北市議員侯漢廷今（14）日上午爆料經濟部長郭智輝於關稅「20%+N」公布當天設宴，經濟部對此否認稱是到場致意，侯漢廷下午再爆料當晚郭智輝一待「3小時」，經濟部再發出聲明，強調再有損害名譽或不實指控，將依法追究。侯漢廷今日下午再度臉書發文爆料，郭智輝在關稅公告當天參加「當我們快樂在一起」餐宴，經濟部聲稱「短暫致意即離席」。他指出，「郭智輝當天約16：40抵達福容飯店，19：40離開。快樂在一起了三個小時！」他反問，「三個小時，是經濟部聲稱的「短暫致意即離席」嗎？四點四十分，就在福容飯店，下班了嗎？監察委員是不是該查一下？喔，監察委員也在一起吃飯，快樂在一起。」對此，經濟部也二度發布聲明，