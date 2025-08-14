我是廣告 請繼續往下閱讀

▲運彩公會理事長何昱奇表示，允諾加碼贈獎金，是「取之於社會，用於社會」，用行動支持基層選手，讓台灣的孩子站上世界的中心舞台！（圖／記者金武鳳攝，2025.8.14)

▲以中山國中為主力的台灣代表隊，勇奪世界冠軍後，與駐美國代表及賀電合影。（圖／市府提供）

台灣時間今（14）日上午7時於美國賓州舉行的「2025 PONY 世界青少棒錦標賽」冠軍戰，由台中市中山、西苑、豐陽、向上國中組成的青少棒代表隊，以6比4力克對手美國賓州華盛頓代表隊，奪得世界冠軍，這是台中市睽違20年，再次代表台灣拿下此一賽事冠軍。教育局長蔣偉民第一時間代表市長盧秀燕致電，恭賀中山國中球隊繼「2025 LLB 世界次青少棒錦標賽」奪冠後，短短3日再次捧回世界冠軍金盃。以中山國中為主力的兩支球隊，雙雙在世界大賽中封王，中華民國運彩公會理事長何昱奇最是高興。因為球隊出發前，何昱奇曾允諾，「拿冠軍就加碼30萬獎金，兩隊都拿冠軍，獎金就是60萬元。」何昱奇今日笑稱，加碼獎金起了激勵作用，選手打起球來更有力。兩支球隊預計17日返國，「60萬元獎金已經準備好了」，就等慶功宴上一併頒發獎金。何昱奇強調，我們相信棒球不只是運動，它是夢想的舞台、團隊的精神、台灣的驕傲！允諾加碼贈獎金，是「取之於社會，用於社會」，用行動支持基層選手，讓台灣的孩子站上世界的中心舞台！教育局指出，此屆賽事於美國時間8月8日至13日在美國賓州匹茲堡舉行。比賽開打前夕，台中市代表隊陳恩選手先奪下由大會舉辦的跑壘大賽冠軍，為全隊注入信心與士氣。賽事首戰，台中市青少棒代表隊以5比6惜敗美西區加州代表隊，但球員們並未氣餒，反而持續奮戰、全力以赴；在後續賽事中火力全開，接連擊敗美東區、加勒比海區及墨西哥區，並於第2及第3度對戰美西區代表隊時展現必勝決心，在敗部加賽中遭遇大雨延賽之際，仍順利挺進冠軍戰。最終面對地主隊美國賓州華盛頓代表隊，全隊同心協力、發揮最佳戰力，將冠軍金盃帶回台灣。中山國中新任校長王蒲寧表示，這份榮耀屬於全體教練、球員、家長、支持者及所有培育選手的國中、國小，更是台中市的驕傲。孩子們用汗水與意志，讓世界看見台灣棒球的力量。總教練藍文權也勉勵球員，比賽不只是輸贏，更是學會面對逆境、不放棄希望的過程，他們在球場上展現了永不放棄的精神，這是最珍貴的冠軍。