我是廣告 請繼續往下閱讀

鴻海今（14）日召開法說會，即便第二季新台幣大幅升值，仍不受影響，第二季營收1.79兆元，連同營業利益與淨利等都創下歷年來第二季新高，EPS達3.19元。鴻海指出，機器人領域將持續與輝達合作，雙方共同進行多技能AI模型的訓練，將多種類型的人形機器人部署於工廠應用。鴻海第二季營收達1.79兆元，年增16%；歸屬母公司業主淨利為444億元，年增27%；毛利率、營業利益率及淨利率分別為6.33%、3.16%、2.47％，相較去年同期6.42%、2.88%、2.26％，呈現三率兩升，而EPS達3.19元，更是賺超過第一季，顯見完全不受新台幣升值匯損影響。鴻海財務長黃德才指出，第二季與去年同期相比，在營業利益率及淨利率都有成長。雖受到AI伺服器產品單價高的影響，使得毛利率受到稀釋，但其帶來的成長動能，貢獻營收與毛利各年增16%與14%。毛利的提升，反映了AI伺服器出貨的成長以及營運效率的改善，進一步帶動了整體獲利水準，也使得營業利益率表現符合與去年相近的預期。展望第三季，為傳統營運旺季，鴻海輪值CEO楊秋瑾表示，第三季相較於第二季會有顯著成長的表現，從四大產品類別來看，下半年兩大營運主力，雲端網路產品貢獻會是最大、消費智能產品也將迎來強勁成長。預估第三季AI伺服器營收年增逾170%，其中機櫃出貨季對季表現更高達三倍，反映客戶拉貨力道持續加溫及生產的穩定優化。至於全年展望，集團仍維持全年顯著成長的展望不變，但仍需關注地緣政治、關稅以及全球匯率的變化。市場也關心鴻海在機器人產業的發展與布局，楊秋瑾提到，鴻海在機器人領域，特別是人形機器人大腦的開發方面，與輝達持續緊密合作，雙方共同進行多技能AI模型的訓練，將多種類型的人形機器人部署於工廠應用。