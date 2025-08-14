我是廣告 請繼續往下閱讀

研華導入台北捐血中心AIoT方案包括：

「第13屆內科千人捐血」活動昨日開跑，研華今年攜手台北捐血中心，導入多元AIoT技術打造數位化管理機制，包含自助取票叫號系統、雲端公播管理系統、冷鏈管理與智慧能源管理系統等，從民眾捐血、後端血袋冷鏈管理到全流程優化，不僅大幅提升作業效率，也為捐血人帶來安心、便捷的全新體驗。研華已連續13年投入支持此公益盛事，今（14）日也由研華綜合經營管理總經理陳清熙及智能服務事業群副總經理江明志一同號召全體同仁熱情響應捐血，延續公益初心。研華內科捐血日當天，更特別邀請「土城中央扶輪號」大型電動捐血車進駐，讓同仁們親身體驗舒適、現代化的捐血環境。陳清熙表示，研華長期致力於推動智慧城市服務與智慧醫療，並視其為實踐 ESG社會責任的重要使命。始終相信科技應深入民眾生活，提升公共服務效率與人本體驗，此次與台北捐血中心的合作，正是將物聯網技術與數位轉型實戰經驗導入公共衛生體系的最佳案例，未來研華將持續攜手產業夥伴，加速智慧醫療落地，推動數位服務普及，為民眾打造便捷安心的智慧生活，並為社會永續發展貢獻心力。江明志責指出，此次與台北捐血中心的合作範圍，主要聚焦於「土城中央扶輪號」捐血車、南海捐血室與中心愛心樓等三大場域。研華透過多項AIoT解決方案，包括自助取票叫號系統、雲端公播管理系統、冷鏈管理、工業平板與智慧能源管理系統等數位科技的導入，台北捐血中心不僅顯著提升捐血現場的服務效率、優化民眾捐血體驗、精準管控血袋儲運條件，更能有效落實節能減碳，為公共服務體系樹立了數位轉型的新典範，也讓科技真正貼近使用現場。：在土城中央扶輪號捐血車與南海捐血室導入UTC與UTK自助服務電腦，優化民眾的捐血流程與體驗。系統並可即時統計各單位捐血人數等資訊，為捐血作業留下數據紀錄，以便進行日後管理及優化。：通過內建於UBX系統遠程功能，進行播放內容版面編輯及內容傳送，大幅降低人員作業成本，提供更便捷的資訊發布與管理。：在中心愛心樓應用，透過LEO溫濕度感測器確保領血區全天候維持精準的冷鏈狀態，以維護血液的有效性及安全性。：AIM工業平板可搭載叫號管理程式，讓醫護人員在捐血過程便利的進行叫號，避免車上車下往返費時。未執行叫號作業時，也可提供外站支援人員進行即時血液庫存盤點作業。：台北捐血中心大樓頂樓已安裝太陽能板，透過iEMS智慧能源管理可視化呈現太陽能板發電狀況、減碳資訊及各樓層的能源耗用狀況，清晰掌握各樓層設備的能耗數據，有效落實節能減碳目標。