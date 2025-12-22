今（22）日受東北季風影響，北部、東半部降雨機率高，宜蘭慎防較大雨勢，中央氣象署表示，周二（12月23日）天氣回穩。周三（12月24日）另一波東北季風增強，降雨再增、氣溫下滑，周四聖誕節晚上至周五清晨（12月25日至12月26日）最冷，中部以北低溫探13至15度，有機會達冷氣團等級。
今天的天氣：北部整天偏涼 宜蘭嚴防大雨
12月22日今天的天氣，氣象署指出，東北季風持續影響，北台灣整天較涼，各地早晚低溫16至19度，稍有涼意；北海岸，東半部、大台北山區仍易下雨，其中宜蘭有較大雨勢，大台北平地及桃園以南以多雲到晴為主。
今天空氣品質
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏
環境部提及，東北季風影響，境外影響趨緩，中南部位於下風處，污染物易累積。北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：北台灣撥雲見日 全台日夜溫差大
12月23日明天的天氣，氣象署提及，東北季風減弱，北台灣撥雲見日，各地舒適溫暖，北海岸，東半部、大台北山區降雨趨於零星，大台北平地及桃園以南晴到多雲，各地早晚低溫仍是16至19度左右，日夜溫差較大。
一周天氣：周三冷空氣襲台 聖誕節晚上最冷
氣象署說明，周三行憲紀念日、周四耶誕節，受到東北季風增強及影響，水氣增多、各地降雨機率提高，北部、東半部整天陰雨，中南部也有零星雨，周四白天各地偏涼，中部以北、東半部高溫只有17至22度，南部、東南部24至25度。
周四晚上至周五清晨再將溫，中部以北、東北部15至16度，其他地區17至19度，空曠地區、近山區再低1至2度，3500公尺左右或以上的高山有零星降雪、結冰機率。
周五至周日，桃園以北部、東半部仍陰雨，新竹以南平地雨緩，轉為多雲的天氣，山區仍有零星短暫雨，周五白天各地仍偏涼，周六、周日氣溫稍回升；周五、周六中部以北、東北部及東部3000公尺以上的高山有零星降雪、結冰機率。
資料來源：中央氣象署、環境部
