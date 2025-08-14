我是廣告 請繼續往下閱讀

瓶裝水在日常生活中隨處可見，但在炎炎夏日，喝一口「溫熱」的瓶裝水，喝的恐怕不是水而是塑膠。胸腔暨重症醫師黃軒提醒，哈佛研究已證實，高溫會促使塑膠瓶釋出雙酚A（BPA）等化學物質，不僅影響男性精子品質、干擾女性排卵、增加肥胖、第二型糖尿病、高血壓及冠心病風險，孕婦更該特別小心，因為可能因此影響胎兒腦部與行為發展。黃軒指出，聚碳酸酯（Polycarbonate）瓶在高溫下，分子結構會鬆動、斷裂，讓BPA滲入水中。哈佛公共衛生學院《Environmental Health Perspectives》研究邀請77名學生進行實驗，先用不鏽鋼水瓶飲用一週（洗脫期），再改用聚碳酸酯瓶飲用冷飲一週，結果尿液中BPA幾何平均值從1.2 μg/g creatinine躍升至2.0 μg/g creatinine，增幅高達69%（p<0.0001），成為首個以人體試驗證明塑膠瓶明顯提升BPA濃度的研究。BPA屬於內分泌干擾物，長期暴露可能擾亂荷爾蒙，造成生殖、代謝及心血管健康問題，孕婦更需嚴加防範。至於PET（聚對苯二甲酸乙二酯）瓶雖未有與聚碳酸酯同等強度的證據，但也有文獻提出高溫下可能釋放內分泌干擾物，建議保持謹慎。要避免喝下塑膠，黃軒建議，千萬別將瓶裝水留在車內高溫環境，而是改用玻璃或不鏽鋼水瓶，認明「BPA-Free」標示，並不要用一次性寶特瓶裝熱水，以減少「喝塑膠」的風險。