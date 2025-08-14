我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌日前表態投入新北市長選舉，喊話「在野共推最強人選」，並指宜蘭、彰化或嘉義都可與國民黨談，引傳言可能用新北和藍營換取4縣市禮讓？對此，台北市議員李柏毅今（14）日指出，不拚民調就禮讓的機會真的不大，否則藍營基本盤會崩掉。李柏毅今上《國民大會》指出，新北市對國民黨非常重要，畢竟是人口最多的一個縣市，國民黨當然想贏，而根據不管哪一家民調，都知道現任台北市副市長李四川的勝算是最高的，派勝算最高的參選新北市，完全沒有疑慮，雖然現在李四川的心一定還是放在台北市，但明年縣市首長選舉就快到了，年初應該就會有提名雛形，說實話，要李四川轉戰新北的呼聲比要盧秀燕選黨主席的聲音來得更多。被問及藍營有沒有要和民眾黨1換4？李柏毅直言，他個人覺得不會禮讓，若有機會，就大家一起拚民調，贏的就代表藍白出來參選。如果要不看民調，直接禮讓黃國昌或其他縣市給民眾黨候選人，這機會真的不大，因為如果這樣做，藍營連基本盤也會崩掉。