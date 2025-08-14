我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林逸欣貼心為爸爸準備閃亮拐杖，讓他在婚禮牽女兒進場時自信又亮眼。（圖／翻攝自林逸欣 Shara 臉書）

▲林逸欣（右）親手剪輯成長影片，又製作閃亮魔杖牽爸爸（中）進場，畫面感人催淚。（圖／翻攝自林逸欣 Shara 臉書）





藝人林逸欣與科技業丈夫Tony於本月2日舉行婚禮，婚禮當天，她特別播放了自己親手剪輯的12分鐘影片，完整呈現父母用心呵護子女成長的點滴。除此之外，林逸欣近日也在臉書透露，因為爸爸腳不方便，特別親手製作「閃亮魔杖」，讓爸爸方便進場，婚禮瞬間更加動人。林逸欣因爸爸行動不便，需要拄拐杖走路，她貼心地想到辦法，特地為爸爸準備了一支新拐杖，並貼上閃亮膠條，讓拐杖成為婚禮的亮點。當爸爸牽著她步入會場時，閃耀的拐杖吸引了眾人目光，這個細膩安排不僅讓爸爸在婚禮上更有自信，也讓整場儀式格外感人，凸顯出父女之間的溫暖情感。林逸欣為了給爸爸驚喜，先將閃亮拐杖藏在飯店房間，直到入住時才拿出來。爸爸雖然表面上保持鎮定，內心卻充滿喜悅；媽媽則表現出超級喜歡的樣子，笑著說自己也想要，還拿著拐杖拍照留念。這些細心的小安排，不僅展現了林逸欣對父母的濃厚感情，也讓婚禮現場增添溫馨氛圍。林逸欣在婚禮上播放了她親手剪輯的12分鐘成長影片。影片中特別提到，她當年北上就讀台師大時，父母擔心她的安全，特別列出了12項叮嚀，提醒女兒提高警覺，不要與陌生人單獨接觸，注意避免針孔偷拍，並隨時保管好重要物品。此外，也強調了健康飲食和身體安全的重要性，還提醒要定期整理和保存資料與照片。這份暖心叮嚀不僅讓婚禮現場賓客感動，也在網路上引發熱烈迴響。許多網友讚嘆林逸欣父母的叮囑像預言般貼心，留言表示：「針孔、整理相片、詐騙，根本都是預言家」、「以20年前來說，第11點是先知吧」、「這叮嚀真的受用！」。大家普遍認為，在這樣充滿愛與關懷的環境下成長，林逸欣非常幸福，而她父母的智慧與細心令人敬佩。