▲Marcus Smart轉戰湖人後被寄予厚望。（圖／美聯社／達志影像）

不過洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）內部與聯盟評估人士依舊對他的未來保持樂觀，球隊並未因短期低潮而急於做出決定，反而將2025-26賽季視為他調整與成長的重要契機。在拉斯維加斯的比賽中，克內特的投籃手感不佳、防守影響力起伏明顯，引起部分球迷擔憂。不過，熟悉內情的消息人士指出，夏季聯賽對二年級球員來說，更多是技能實驗場而非勝負檢驗。克內特在場上嘗試了不同於以往的角色與責任，或許因此導致數據波動。挑戰在於，他必須在防守與判斷力上有所提升，才能在總教練JJ．瑞迪克（JJ Redick）的輪換中爭取穩定上場時間。休賽季湖人補進馬庫斯．智慧（Marcus Smart）與傑克．拉拉維亞（Jake LaRavia）等具防守經驗的側翼，代表球隊對外線防守深度的重視。對克內特而言，9月29日開訓的訓練營將是關鍵試煉，他需要全面融入防守體系、保持高命中率，並在場上快速做出正確判斷，才能確保輪換席位。好消息是，聯盟多方評估人士依然看好克內特的身材條件、投射手感與空間拉開能力，認為這些特質在與頂尖組織者共場時往往能轉化成穩定貢獻。若他能改善防守漏洞並在對位中展現更強的對抗性，湖人有望在季中收穫一名可靠的攻防兼備戰力。儘管外界有關他適配度的猜測，但湖人管理層並未流露急於送走他的訊號。由於球隊薪資空間緊張，像克內特這類具成本控制優勢的年輕球員，在季後賽輪換中若能發揮作用，將具極高價值。球隊因此傾向先觀察他的進步，再考慮交易選項。