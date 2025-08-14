金寶14日公布第2季稅後純益僅2.94億元，季減78.57%、年減35%，每股純益0.2元，主因為新台幣強升，單季認列高達12.81億元匯兌損失；上半年累計每股純益0.55元。
第2季合併營收374.15億元，季減10.78%、年減6.64%；毛利率6.51%，較前季小增0.1個百分點、年減0.08個百分點；營益率2.89%，季增0.43個百分點、年增0.02個百分點。
上半年合併營收達793.52億元，年增8.74%；毛利率6.45%，年減0.14個百分點；營益率2.66%，年減0.22個百分點；稅後純益8.19億元，年減8.07%。
金寶隸屬金仁寶集團，集團總裁許勝雄日前甫針對台灣疊加關稅發言，認為台灣有能力化解衝突，期盼政府能積極談判，令匯率更加穩定，以維持產業競爭。
