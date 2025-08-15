我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃鐙輝在《角頭—鬥陣欸》扮演新登場的南部幫派重要頭目，是這一集的新焦點之一。（圖／記者朱永強攝）

▲吳念軒（如圖）曾經對友人很有義氣，還幫喝醉酒到吐的對方洗澡。然而對於與《角頭》系列出品人張芷瑄的戀情，不想提太多，不願模糊焦點。（圖／記者朱永強攝）

▲黃鐙輝（左）與吳念軒（右）忍不住擺出《角頭》電影中不會出現的裝可愛表情，頓時畫風丕變。（圖／記者朱永強攝）

來勢洶洶的《角頭—鬥陣欸》將於8月21日起全台上映，都是此系列新鮮人的「瑪莎老大」黃鐙輝與「比利」吳念軒，都扮演本集新登場的南部幫派勢力成員，黃鐙輝更和大約20多位裸女有對手戲，直呼：「內心的傷害有多大，為藝術而犧牲。」吳念軒妙語打槍：「這世界上有這樣的人也沒幾個。」黃鐙輝和吳念軒在《角頭—鬥陣欸》，一個直接出來耍狠，另一個靠炒作建案賺取不法利益，和已經出現了好幾集的老班底展開新的交鋒。黃鐙輝飾演的瑪莎老大在幫派內是被看好的接班人選，時不時就炫富，作風也高調。片子開始沒多久，他和20多位裸女有對手戲，雖然一喊卡就馬上會為她們圍上浴巾，還會針對男性人員清場，他表示：「那些姐姐妹妹們反而比我們都自在。」他自承是第一回碰到這樣的場面，尺度拿捏煞費苦心，因此弄得心理壓力超大，深感自己是為藝術而犧牲，旁人都不太相信，覺得是「艷福」，吳念軒還好奇大家有沒有在片場大合照，黃鐙輝嚷道：「不可以啦，她們都沒穿耶。」等到後來她們穿上比基尼之類的清涼泳裝，才能放心合照。吳念軒透露劇組非常溫暖，都沒感覺是新加入，尤其現場好多人探班，好多美食，黃鐙輝更揭露：「一不小心拍到中秋節，突然不拍了、烤起肉來。」演出幫派題材片對他並非第一次，他自稱：「15年前就是廟口太子幫（電影《艋舺》），這15年來和裡面一堆老大都合作過，早就都很熟，不用重新融入。」儘管片中角色是利益掛帥，黃鐙輝與吳念軒都有自認「很義氣」的舉動。黃鐙輝曾在「自己都窮到快被鬼抓走」的時候，友人來借錢還是借了，不由得說出內心體會：「借錢的時候你才會發現，人其實沒幾個朋友，如果願意借給你，已經是把你當家人了。」吳念軒則是某回友人在他家喝醉到不省人事，還吐了，他就把對方衣服脫光、幫他洗澡，隔天朋友完全不記得有這回事。黃鐙輝目瞪口呆：「男生朋友？你幫他洗澡？」吳念軒才解釋：「用那種有長柄的刷子啦。」《角頭》系列連續好幾集全台大賣，去年《角頭—大橋頭》創下兩億多的數字，兩人是否對《角頭—鬥陣欸》有票房壓力？吳念軒馬上說道：「鐙輝哥一肩扛起所有的票房。」黃鐙輝笑答：「他們一直說我南部的錢最多，不夠的要我補，希望這次可以到（全台）3億........到時候，我就去苗栗的三義，拍一張照片給大家，說我已經到三義了。」依舊不放棄諧音哏。兩人強調，《角頭—鬥陣欸》是真相的最後一個拼圖，由於系列故事的時序在上映時是打散的，吳念軒強調：「在《角頭2》的時候，我們兩個其實已經存在了，只不過他們沒有拍到我們。」之後他們的角色是否還會再度出現？「只要沒死都有機會！」至於吳念軒之前在基隆廟口造勢時，沒避諱提到和《角頭》出品人張芷瑄的戀情，他改口：「這題已經問過了，今天沒有空答。」不想緋聞模糊焦點。