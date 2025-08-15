五六日咖啡優惠出爐了！7-11今（15）日起有濃萃美式、厚乳拿鐵、精品生椰拿鐵第二杯10元優惠，還有「LINE禮物」電子票券有精品美式、馥芮白拿鐵買一送一；全家便利商店今起康康五優惠開跑，有霜淇淋、奶昔、蕎麥奶茶買一送一，門市有大杯經典拿鐵第二杯14元，大杯經典美式第二杯24元。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜8月15日起至8月17日
◾特大杯濃萃美式10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯厚乳拿鐵10元多一杯，5.5折（原價85元、特價47元）
◾精品生椰厚拿鐵10元多一杯，5.4折（原價110元、特價60元）
◾椪糖拿鐵2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
◾福岡八女濃抹茶拿鐵／鹿兒島濃焙茶拿鐵任選2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾HERSHEY'S巧克冰沙2杯100元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾珍珠梔子花青茶／珍珠小葉紅茶任選2杯100元，8.3折（原價60元、特價50元）
📍門市｜8月6日起至8月19日
7-11推出5款「夏日果物杯緣子」限定角色，只要購買CITY全系列指定飲品滿
150元，即可獲得隨機贈送一款（總限量30萬個，送完為止）。
📍APP｜8月10日至8月17日
◾特大杯厚乳拿鐵／特大杯濃萃拿鐵任選14杯777元，6.6折（原價85元、特價56元）
◾特大杯濃萃美式20杯777元，6折（原價65元、特價39元）
◾大杯美式/拿鐵任選20杯777元，7.1折（原價55元、特價39元）
◾風味系列熱飲任選17杯777元，7.1折（原價65元、特價46元）
(皇家伯爵紅茶拿鐵/太妃焦糖瑪奇朵/焙烤榛果/好時經典可可/鹿兒島濃焙茶拿鐵/福岡八女濃抹茶拿鐵)
◾中杯精品拿鐵／中杯精品馥列白拿鐵任選14杯777元，5.6折（原價100元、特價56元）
◾西西里風檸檬氣泡／檸檬咖啡任選14杯777元，7折（原價80元、特價56元）
📍APP｜8月10日至9月30日
◾大杯美式4杯145元，8.1折（原價45元、特價36元）
◾大杯拿鐵4杯180元，8.1折（原價55元、特價45元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶4杯135元，7.5折（原價45元、特價36元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90、特價68元）
購買以上咖啡優惠組轉贈，可以獲得中杯精品拿鐵買一送一專屬連結賣場。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾冰現萃茶梔子花青茶買1送1，5折（原價45元、特價18元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白咖啡買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜8月13日至8月17日
◾大杯經典拿鐵加14元多一杯，6.4折（原價55元、特價35元）
◾大杯經典美式加24元多一杯，7.8折（原價45元、特價35元）
◾燕麥奶拿鐵加24元多一杯，6.7折（原價75元、特價50元）
◾仙女醇奶茶加10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
📍門市｜8月15日至8月17日
◾好喝蕎麥奶茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價50元）
◾奶昔買1送1，5折（原價69元、特價35元）
◾杜老爺淇淋巧酥甜筒買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾福樂Q果芒果芝芝優酪雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾舒味思萊姆口味氣泡水買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾天然水1000ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾愛恨椒芝麵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜8月13日至9月9日
門市推出「翻轉咖啡運」活動，只要購買2杯指定中杯或大杯飲品就能翻牌試手氣，最大獎有「2杯只要1元」優惠，還有39折、49折、85折等多重折扣等你翻出來！
Hi-Life VIP APP會員凡購買任1杯「漂浮冰淇淋系列飲品」，結帳時報會員，即可獲得1枚印章」，單筆可累贈。集滿10枚可兌換「漂浮恐龍巧克力歐蕾」1杯。
📍門市｜8月16日至8月17日
◾大杯美式特價29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵特價29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜8月18日至8月19日
◾大杯美式10元多一杯，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
🟡美廉社
📍APP｜7月23日至8月19日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍APP｜8月14日至8月19日
◾心樸巧克力牛乳特價39元，4折（原價95元）
