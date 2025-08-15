我是廣告 請繼續往下閱讀

印度控制的克什米爾地區、一條熱門「朝聖」路線上，14日驚傳山洪暴發，截至發稿時間為止，已知至少56人死亡、200人失蹤。救援隊伍正與時間賽跑、全力搜救。綜合《BBC》等外媒報導，事發在克什米爾吉什德瓦爾地區（Kishtwar）一座村莊，該村莊位於熱門朝聖活動路線，大量朝聖者會先乘車前往當地，再徒步前往喜馬拉雅山的寺廟參拜。當大豪雨引發的山洪襲來時，現場據悉聚集了約1200名朝聖者。網路上流傳的影像顯示，洪水氾濫、車輛被沖走，救援人員在受損房屋中試圖搜尋倖存者，人們在街上哭泣，有些人身上沾滿了泥土。當地官員透露，當時有大量朝聖者，正在大型社區廚房吃午餐，卻被大水捲走，廚房和用餐地也被徹底沖毀，坦言因洪水範圍太廣、道路受損，救援隊很難迅速抵達，而且天氣狀況也不適合救援直升機飛行。印度總理莫迪（Narendra Modi）在社交媒體X上發文，聲稱政府正密切關注局勢，誓言為有需要的人們提供一切可能援助，救援行動正在持續進行中。