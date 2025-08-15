我是廣告 請繼續往下閱讀

▲連晨翔（左）透露已知寶寶性別，但會交由妻子劉品言（右）公開。（圖／劉品言IG@esther88）

女星劉品言在今年6月宣布與男星連晨翔結婚及懷孕的好消息，讓粉絲都非常驚喜。而昨（14）日，準爸爸連晨翔出席鞋子品牌活動，透露已經知道寶寶性別，但會由妻子公布。除此之外，現場有人提到劉品言母親得知她懷孕時反應，竟先開心喊「省了300萬」，而且劉媽媽在與劉品言分開2小時後，才打電話問「小孩的爸爸是誰？」，讓連晨翔忍不住笑翻表示「突然間覺得我好像很偉大」。劉品言曾提及懷孕時，第一時間就先通知媽媽這項好消息，據悉，劉媽媽在一直很希望她生小孩，就算找精主也可以，不過到美國找精主，費用高達300萬，所以媽媽在得知她懷孕時，高興直喊「省了300萬」，還高興到忘記問孩子的爸爸是誰，直到跟女兒分開2小時後，才想起要問這件事。而連晨翔也在現場透露已經知道寶寶性別，但會交給老婆宣布，目前也還沒幫孩子取小名，之後取了會再公開，但也是以老婆為主，自己不敢隨便破哏。劉品言日前在8日迎來37歲生日，當天剛好也是懷孕後，連晨翔的第一個父親節，被問到如何度過時，連晨翔表示：「我覺得寶寶生下來後，明年才是第一個父親節」，並透露今年過節還是以妻子生日，以及爸爸的父親節為主。對於劉品言的生日禮物，連晨翔表示送了手機跟手機殼，因為自己有跟手機殼品牌的聯名活動，但劉品言開玩笑說只收到手機殼，讓他無奈笑說愛妻太調皮，愛開玩笑。劉品言、連晨翔在2022年因拍戴愛玲歌曲〈不想聽見的歌〉MV才相識，去年又合作拍攝新劇《舊金山美容院》飾演青梅竹馬，兩人因此擦出愛的火花，假戲真做展開交往，並在熱戀半年就結婚以及懷孕，讓外界都非常驚喜又驚訝。