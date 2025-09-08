買預售屋真的不能轉約了嗎？有民眾在PTT表示，自己朋友一年半前在南部買了一間預售屋，努力繳了8％工程款，原本再一年半就能交屋，但這段時間家人突然生重病，需要龐大醫療費，想跟建商解約，把工程款拿回來給家人治病，卻被建商強硬拒絕。對此，御國地政士聯合事務所代書廖國甫曾表示，預售屋有例外狀況可以轉約，其中就包括「本人或家庭成員罹患重大傷病，或特定病症須6個月以上全日照顧」，如果民眾朋友符合此情況，有機會可以申請轉約。
繳8％工程款 家人突生重病
因為原PO朋友沒有PTT帳號，於是原PO幫朋友在PTT發文詢問，他大概一年半前在南部買下一間預售屋，努力繳了8％工程款，原本計劃再過一年半就能交屋，終於有一個屬於自己的家。但人生變化太快，這段時間家人突然生了重病，不僅需要龐大醫療費用，甚至因為病情不能繼續工作，家裡的經濟重擔都壓在他身上，除了要籌措醫藥費，還有房子的工程款，感覺要喘不過氣。
建商態度強硬 不願退回工程款
所以他想要跟建商談解約，希望能拿回工程款給家人治病，他知道是自己的問題，沒有奢求可以拿回8％工程款，但希望能至少拿回一些，不過建商的態度卻很強硬，表示沒有要他把剩下的7％補到15％就已經算通融了，8％不可能退，甚至要他去辦信貸籌錢，可是信貸對他來說只是沉重負擔，他沒有辦法了，才來詢問看看有沒有其他方法。
PO文一出，有網友表示，建商沒有錯，確實可以收走8％工程款，也有許多網友提醒，建商沒有理由請網友補滿15％違約金，「建商根本沒有權利叫你把錢補滿15%」、「常規操作就是不到15%全沒收，不太會再補繳」，也有其他人表示，「我記得特殊狀況，預售屋可以轉賣，不受不得轉售限制，法條去查一下」、「只能拚看看預售換約例外情況，但賣也需要時間」。
預售屋轉約有例外 雖然困難但可一試
御國地政士聯合事務所代書廖國甫曾表示，在《平均地權條例》修法後，從民國112年7月1起預售屋禁止換約，不過有6項例外，預售屋可以轉約，包括：
1、因非自願性離職，超過6個月未就業。
2、本人或家庭成員罹患重大傷病，或特定病症須6個月以上全日照顧。
3、本人或家庭成員房屋，因災害毀損而不堪居住，須另行租屋。
4、本人或家庭成員發生意外事故，導致第三人重傷或死亡。
5、買受人死亡，繼承人無意保留。
6、共同買受人間的轉售或讓與。
內政部也提醒，如果是因受到重大傷病，需要符合特定病症，而且經診斷需半年以上的全日照顧才能申請，每兩年以換約一戶為限，不過廖國甫透露，要達到例外條件比較困難，不過還是可以試試看。
資料來源：平均地權條例、PTT
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
