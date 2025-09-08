我是廣告 請繼續往下閱讀

▲防守邊鋒帕森斯（Micah Parsons）離開牛仔後，被預測將在包裝工大放異彩，甚至帶領球隊衝擊超級盃冠軍。（圖／路透／達志影像）

2025年NFL新賽季於本週正式開打，美媒《The Score》發布一份名為「25大大膽預測」的專題報導，為球迷帶來一系列充滿想像力且勁爆的瘋狂預測。其中，堪薩斯城酋長當家四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）被看好重返巔峰，可望傳出50次達陣；而最令人瞠目結舌的預測，莫過於綠灣包裝工隊將在帕森斯（Micah Parsons）加盟後，爆冷拿下第60屆超級盃冠軍。這份名單充滿了令人驚訝的預測。馬霍姆斯（Patrick Mahomes）被看好重返巔峰，預測本季可望傳出50次達陣。綠灣包裝工的喬丹·洛夫（Jordan Love）則被點名有爆發潛力，可能打進MVP票選前二，與馬霍姆斯競爭年度最有價值球員。費城老鷹跑鋒巴克利（Saquon Barkley）去年成為史上第9位單季2000碼球員，專家預測他有機會成為史上第一位連兩年達成此壯舉的跑鋒。底特律獅防守邊鋒哈欽森（Aidan Hutchinson）也被看好能健康回歸，達成20次擒殺。而巨人隊新秀線衛卡特（Abdul Carter）則有機會打破菜鳥擒殺紀錄。令人震驚的是，預測中指出達拉斯牛仔隊少了防守邊鋒帕森斯（Micah Parsons）後，將從過去四年EPA/play排名第一，跌落到全聯盟最差防守。相對的，帕森斯（Micah Parsons）轉投包裝工後，可能一舉繳出20次擒殺，直接問鼎年度最佳防守球員。專家大膽預測，熊隊可能交易來噴射機跑鋒霍爾（Breece Hall）；紅雀甚至可能網羅泰瑞克·希爾（Tyreek Hill），與菜鳥瑪文·哈里森（Marvin Harrison Jr.）組成「接球雙星」。此外，鋼人與牛仔的蘭姆（CeeDee Lamb）、皮肯斯（George Pickens）被看好聯手突破3000碼；泰坦的雷德利（Calvin Ridley）可能成為接球次數王；而亞當斯（Davante Adams）則可能笑納達陣王。在所有25條預測中，最吸睛的莫過於最後一項，專家大膽預測有了帕森斯（Micah Parsons）補強的綠灣包裝工，將一舉拿下第60屆超級盃（Super Bowl LX）冠軍。另外，德州人隊的防守將登頂NFL第一；野馬隊則成為本季最後一支不敗球隊；聖徒隊可能要到12月才迎來首勝；愛國者隊新秀跑鋒韓德森（TreVeyon Henderson）可能挑戰巴克利（Saquon Barkley）保持的91次新秀接球紀錄；美洲虎隊新秀亨特（Travis Hunter）甚至可能同時角逐最佳進攻球員與防守新人。