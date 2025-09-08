2025年NFL新賽季於本週正式開打，美媒《The Score》發布一份名為「25大大膽預測」的專題報導，為球迷帶來一系列充滿想像力且勁爆的瘋狂預測。其中，堪薩斯城酋長當家四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）被看好重返巔峰，可望傳出50次達陣；而最令人瞠目結舌的預測，莫過於綠灣包裝工隊將在帕森斯（Micah Parsons）加盟後，爆冷拿下第60屆超級盃冠軍。
傳奇與新星齊飛 馬霍姆斯50達陣、洛夫爭MVP
這份名單充滿了令人驚訝的預測。馬霍姆斯（Patrick Mahomes）被看好重返巔峰，預測本季可望傳出50次達陣。綠灣包裝工的喬丹·洛夫（Jordan Love）則被點名有爆發潛力，可能打進MVP票選前二，與馬霍姆斯競爭年度最有價值球員。
費城老鷹跑鋒巴克利（Saquon Barkley）去年成為史上第9位單季2000碼球員，專家預測他有機會成為史上第一位連兩年達成此壯舉的跑鋒。底特律獅防守邊鋒哈欽森（Aidan Hutchinson）也被看好能健康回歸，達成20次擒殺。而巨人隊新秀線衛卡特（Abdul Carter）則有機會打破菜鳥擒殺紀錄。
令人震驚的是，預測中指出達拉斯牛仔隊少了防守邊鋒帕森斯（Micah Parsons）後，將從過去四年EPA/play排名第一，跌落到全聯盟最差防守。相對的，帕森斯（Micah Parsons）轉投包裝工後，可能一舉繳出20次擒殺，直接問鼎年度最佳防守球員。
最意想不到的劇情線 包裝工爆冷奪超級盃冠軍
專家大膽預測，熊隊可能交易來噴射機跑鋒霍爾（Breece Hall）；紅雀甚至可能網羅泰瑞克·希爾（Tyreek Hill），與菜鳥瑪文·哈里森（Marvin Harrison Jr.）組成「接球雙星」。此外，鋼人與牛仔的蘭姆（CeeDee Lamb）、皮肯斯（George Pickens）被看好聯手突破3000碼；泰坦的雷德利（Calvin Ridley）可能成為接球次數王；而亞當斯（Davante Adams）則可能笑納達陣王。
在所有25條預測中，最吸睛的莫過於最後一項，專家大膽預測有了帕森斯（Micah Parsons）補強的綠灣包裝工，將一舉拿下第60屆超級盃（Super Bowl LX）冠軍。
另外，德州人隊的防守將登頂NFL第一；野馬隊則成為本季最後一支不敗球隊；聖徒隊可能要到12月才迎來首勝；愛國者隊新秀跑鋒韓德森（TreVeyon Henderson）可能挑戰巴克利（Saquon Barkley）保持的91次新秀接球紀錄；美洲虎隊新秀亨特（Travis Hunter）甚至可能同時角逐最佳進攻球員與防守新人。
更多NFL國家美式足球聯盟相關新聞：
NFL／泰勒絲有望登超級盃中場秀！情定凱爾西是關鍵 主席回應了
泰勒絲訂婚對象Kelce是誰？超級盃3冠球星 從邊緣人變最強近端鋒
泰勒絲情定NFL球星Kelce！背後紅娘竟是這兩人 戀愛故事像拍電影
泰勒絲秀價值5800萬鑽戒！Kelce身價差20倍 巨星戀財力差距驚人
資料來源：《The Score》專題報導、NFL官方數據整理
我是廣告 請繼續往下閱讀
這份名單充滿了令人驚訝的預測。馬霍姆斯（Patrick Mahomes）被看好重返巔峰，預測本季可望傳出50次達陣。綠灣包裝工的喬丹·洛夫（Jordan Love）則被點名有爆發潛力，可能打進MVP票選前二，與馬霍姆斯競爭年度最有價值球員。
費城老鷹跑鋒巴克利（Saquon Barkley）去年成為史上第9位單季2000碼球員，專家預測他有機會成為史上第一位連兩年達成此壯舉的跑鋒。底特律獅防守邊鋒哈欽森（Aidan Hutchinson）也被看好能健康回歸，達成20次擒殺。而巨人隊新秀線衛卡特（Abdul Carter）則有機會打破菜鳥擒殺紀錄。
令人震驚的是，預測中指出達拉斯牛仔隊少了防守邊鋒帕森斯（Micah Parsons）後，將從過去四年EPA/play排名第一，跌落到全聯盟最差防守。相對的，帕森斯（Micah Parsons）轉投包裝工後，可能一舉繳出20次擒殺，直接問鼎年度最佳防守球員。
專家大膽預測，熊隊可能交易來噴射機跑鋒霍爾（Breece Hall）；紅雀甚至可能網羅泰瑞克·希爾（Tyreek Hill），與菜鳥瑪文·哈里森（Marvin Harrison Jr.）組成「接球雙星」。此外，鋼人與牛仔的蘭姆（CeeDee Lamb）、皮肯斯（George Pickens）被看好聯手突破3000碼；泰坦的雷德利（Calvin Ridley）可能成為接球次數王；而亞當斯（Davante Adams）則可能笑納達陣王。
在所有25條預測中，最吸睛的莫過於最後一項，專家大膽預測有了帕森斯（Micah Parsons）補強的綠灣包裝工，將一舉拿下第60屆超級盃（Super Bowl LX）冠軍。
另外，德州人隊的防守將登頂NFL第一；野馬隊則成為本季最後一支不敗球隊；聖徒隊可能要到12月才迎來首勝；愛國者隊新秀跑鋒韓德森（TreVeyon Henderson）可能挑戰巴克利（Saquon Barkley）保持的91次新秀接球紀錄；美洲虎隊新秀亨特（Travis Hunter）甚至可能同時角逐最佳進攻球員與防守新人。
NFL／泰勒絲有望登超級盃中場秀！情定凱爾西是關鍵 主席回應了
泰勒絲訂婚對象Kelce是誰？超級盃3冠球星 從邊緣人變最強近端鋒
泰勒絲情定NFL球星Kelce！背後紅娘竟是這兩人 戀愛故事像拍電影
泰勒絲秀價值5800萬鑽戒！Kelce身價差20倍 巨星戀財力差距驚人
資料來源：《The Score》專題報導、NFL官方數據整理