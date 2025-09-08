我是廣告 請繼續往下閱讀

▲澎恰恰積極還債，什麼工作都接。（圖／翻攝自抖音澎恰恰）

澎恰恰為了還債，近來轉戰中國直播帶貨，不過他不像其他藝人一樣，在攝影棚中有冷氣吹，而是在田裡面直播賣地瓜，從白天喊到深夜，讓粉絲心疼，但其實澎恰恰是早晚各開一場直播，才讓人有早上賣到晚上的錯覺，而徒弟許效舜也飛到廈門陪他直播。根據《鏡週刊》報導，澎恰恰直播賣地瓜一天有2場，一次2小時，白天晚上各一場，因此並不是網傳的從早賣到晚，即便如此，澎恰恰快70歲，對他而言站在田裡講上2小時，也相當辛苦。澎恰恰因投資失利，扛上億元債務，這幾年主持《超級夜總會》、商演、演講和直播帶貨，拚命賺錢還債，據悉，只要有工作，澎恰恰都來者不拒，就算累也會咬牙挺過。近來傳出徒弟許效舜飛到廈門，和他一起賣東西，師徒情變的傳言不攻自破。