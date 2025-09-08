我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅時豐（左）和姪子張敏慎（右）拆夥，彼此也各自經營新的頻道，成績會被外界拿來比較。（圖／摘自羅時豐、張敏慎臉書）

▲洪都拉斯（如圖）曾經和「不務正YA.侄子出租中」合作，但與羅時豐的觀眾人數有明顯差距。（圖／洪都拉斯臉書）

資深藝人轉型YouTuber再翻紅，57歲的羅時豐堪稱指標，他和姪子張敏慎合作的Y頻道「羅時豐DL.不務正Ya」曾經有78.6萬的點閱，讓他成功建立「國民姑丈」的形象，還因此反攻回電視頻道開節目、主持金曲獎典禮，不少年輕世代的觀眾因他見識到在秀場打滾過的資深藝人深厚功力，他走訪受到新冠肺炎影響的店家，互動爆笑又有趣，成為流量密碼，但也在和張敏慎鬧翻、分家後，彼此力量分散，都不如昔日輝煌。羅時豐在演藝圈修練多年，從歌手跨足演戲，再到綜藝節目主持，堪稱多方位發展，儘管早年給人「講話慢」、「憨厚」形象，其實在秀場待過就會有機會把主持人說學逗唱的本事的都學全，和年輕一輩的YouTuber有時和素人互動都講不出太多話、更甭提拋出笑哏有很大的差別。羅時豐本身的底子厚，加上剛開始由年輕一輩的姪子率領團隊、主要操盤，把他一些可能嫌過時的趣點都修正回來，彼此配合得頗佳。而「羅時豐DL.不務正Ya」在台灣疫情逐漸進入高峰的2021年開始大受歡迎，除了不少人減少外出、在家看片需求量變高，注意到了頻道的內容外，他也有和受疫情影響的店家互動內容，透過張敏慎與團隊的去蕪存菁，可看性大提升，讓網友看得直呼：「比電視上的節目還好玩！」打響名號，隨著人氣攀升，羅時豐無論商演還是代言的酬勞都大漲，創造中年再翻紅的佳績。可是隨著羅時豐與張敏慎鬧翻、各自分家，前者轉而與外甥經營新頻道「大牛比較攬」，後者將原先的頻道改為「不務正YA.侄子出租中」、邀洪都拉斯入主，兩邊的訂戶都明顯不及原先的「羅時豐DL.不務正Ya」。「不務正YA.侄子出租中」目前有68.9萬訂閱，比「大牛比較攬」的17.5萬要多很多，但網友分析那大都是羅時豐時期累積出的觀眾，相較全盛時期，也下滑了快10萬人。更有意思的數據是，近3個月來「不務正YA.侄子出租中」訂閱人數從69.9萬再小跌1萬，而「大牛比較攬」從12.8萬上升到17.5萬，成長了快5萬，顯然羅時豐這邊有慢慢把粉絲拉回來，也符合早先一堆觀眾表示當初就是為了看他才訂閱「羅時豐DL.不務正Ya」的說法。至於「大牛比較攬」目前一支影片大都有超過20萬的觀眾，「不務正YA.侄子出租中」就算洪都拉斯掛帥的影片觀眾數多半在2、3萬上下，頗有一段差距。Dcard曾有網友發文分析，就算有洪都拉斯的影片，內容雖然仍算有趣，可是整體情感不如以往，很多橋段看得出來是設計出來的，缺少自然共鳴。羅時豐則持續以自己為主角，「趣你家蹭飯系列」內容豐富也穩定更新內容，做出口碑。有其他觀眾認為「不務正YA.侄子出租中」的封面、標題抓不太到主題，影片長度也偏長，風格又不統一，不太確定目標觀眾是誰，很難吸引到新訂閱戶。