▲明道在直播中爆料，自己為了好友去跟劉宇寧要簽名照的故事。（圖／翻攝自Threads）

澎恰恰為了還債到，到中國直播賣地瓜，每天在田裡叫賣，早晚各一場，每場2小時，讓許多網友直呼，這對快要70歲的他來說實在辛苦，不只是澎恰恰靠直播賺錢，偶像劇始祖明道也在去年底轉戰小紅書，直播和粉絲聊天，沒想到深受女粉喜愛，曾創下一夜賺4千600萬元人民幣（約台幣2億）的紀錄，他也分享現在流行陪伴型直播，更能拉近和粉絲之間的距離。明道去年底在小紅書開「明道和你說晚安」頻道，在直播中和粉絲道晚安，不少人大讚明道的聲音聽了讓人很放鬆，且沒有刻意推銷產品，還會幫粉絲疏通職場、感情的困擾，什麼都能聊，虜獲一票女粉的心。明道藉由自己的魅力，曾創下一夜賺4千600萬元人民幣（約台幣2億）的紀錄，明道也說，現在流行陪伴型直播，重新定義明星與粉絲之間的關係。之前明道就在直播中，和粉絲分享生活小趣事，他透露有一位20多年沒聯絡的朋友，因為得知他和劉宇寧拍戲，想請他幫忙拿劉宇寧的簽名照，明道為了朋友半夜傳訊息給劉宇寧，一來一往終於拿到照片，沒想到那位朋友興奮到虧他，「從來沒覺得你這麼有用過！」像這類很生活的話題，明道也能說得很生動有趣，讓粉絲看到明星私下搞笑的一面。