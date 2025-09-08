我是廣告 請繼續往下閱讀

效力MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）西雅圖水手今（8）日在客場打出本季最具統治力的比賽，以18：2血洗亞特蘭大勇士。全場敲出20支安打、5發全壘打，刷新球隊本季單場得分與安打數紀錄。此役最大焦點無疑是勞雷（Cal Raleigh）於第9局敲出的第53轟，不僅鞏固勝局，更讓他距離1961年傳奇球星曼托（Mickey Mantle）所創下的左右開弓打者單季最多的全壘打紀錄（54轟）僅差一轟。水手在近兩場比賽合計轟出10支全壘打、攻下28分，不僅是自2012年以來首度在兩場比賽合計攻下28分，更是隊史第11次達成此一紀錄。其中，本場比賽第3局灌進8分成為勝負分水嶺，單局掃出8支安打、1次保送，是水手自2016年6月2日以來首次在單局達成如此強大的火力。巧合的是，2016年的那場比賽正是水手從10分落後逆轉教士，創下隊史最大逆轉勝紀錄的一戰。勞雷在本場比賽再添一轟，持續高居大聯盟全壘打排行榜第一。蘇亞瑞茲（Eugenio Suárez）則以單場雙響砲將單季全壘打數推進至45轟，排名全聯盟第4。而這也是水手史上第2次連兩場比賽至少轟出5發全壘打，前一次要追溯至1994年5月20至21日。勞雷賽後表示：「有時候你只能想，『去他X的，我們就照平常打就對了。』這種心態就是我們該有的。」