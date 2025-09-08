鴉片類止痛藥「奧諾美」，屬於二級管制藥，過去仰賴進進口。食藥署近日公告，管制藥品製藥工廠今年3月已取得藥品許可證，原進口藥品售罄後，國產自製的「鹽酸羥可酮速效膠囊5毫克」預計今年底接棒供應。
衛福部食藥署9月1日公告，管制藥品製藥工廠所輸入銷售的「奧諾美5毫克速效膠囊」，變更為製藥工廠生產的「“管制藥品廠”鹽酸羥可酮速效膠囊5毫克」，健保給付價格及本廠銷售價格均為每粒新台幣13元整，將自原輸入品售罄後開始供應。
奧諾美一年用量約回358萬顆，主要用在需要長期疼痛控制的中重度癌症病患，以及慢性中重度非癌症疼痛病患，且曾經接受過類鴉片藥物而無法有效控制疼痛者。食藥署表示，鹽酸羥可酮速效膠囊預計在今年第四季供應販售，因此在供售2個月前公布相關銷售資訊。
食藥署指出，鹽酸羥可酮是國產學名藥藥品，為因應國藥國造政策，以強化藥品供應韌性，生產品質符合藥品優良製造規範（PIC/S GMP）外，也具有與原廠相同之主成分、劑量及劑型，且已透過藥品生體相等性(BE)試驗來證明具有相同療效。
