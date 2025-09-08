天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，由於颱風塔巴外圍的偏南風水氣北上，導致台灣在這幾天天氣都較不穩定，今明兩天（9/8至9/9）各地午後雷雨較明顯，且要注意大雨發生，週三（9/10）開始太平洋高壓增強，整體午後降雨範圍縮小，預期直到週末，台灣都會是穩定、高溫悶熱的天氣型態。
午後大雨還要2天 避免前往山區、溪流
吳聖宇說明，今明兩天「花東、恆春半島、高屏」全天不定時會有短暫陣雨，其它地方午後雷雨明顯，大部分集中在山區，近山區的平地也容易受到影響，且有局部大雷雨會出現的機會，午後外出，或要前往山區、溪流邊要特別注意午後天氣變化。
雖然下雨的機會較高，但是南風暖空氣會帶來較熱的溫度，各地高溫普遍32至25度，大台北、西半部局部有36度以上的高溫；中央氣象署目前已發布「高溫資訊」，台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率；台南市為黃色燈號，注意36度以上高溫。
週三起天氣回穩 短期無颱風影響
吳聖宇指出，週三開始太平洋高壓有逐漸增強，台灣水氣減少，各地逐漸恢復到上午晴到多雲，午後山區有雷雨的夏季天氣，午後雷雨主要往山區縮減，雨量也會減小許多；降雨減少後，溫度也會變更高，36度以上高溫的範圍會增多，大台北、西半部地區仍是高溫比較明顯的區域，炎熱的夏季還沒有結束。
吳聖宇強調，穩定、高溫炎熱的夏季天氣可持續到下週（9/15至9/19），下週末（9/20至9/21）台灣北邊可能鋒面掠過，天氣才轉為不穩。此外，本週到下週台灣附近有「熱帶擾動」的發生機會也偏低，可能要等到9月下旬之後，熱帶擾動發展的機會才會較為提高。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳聖宇說明，今明兩天「花東、恆春半島、高屏」全天不定時會有短暫陣雨，其它地方午後雷雨明顯，大部分集中在山區，近山區的平地也容易受到影響，且有局部大雷雨會出現的機會，午後外出，或要前往山區、溪流邊要特別注意午後天氣變化。
雖然下雨的機會較高，但是南風暖空氣會帶來較熱的溫度，各地高溫普遍32至25度，大台北、西半部局部有36度以上的高溫；中央氣象署目前已發布「高溫資訊」，台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率；台南市為黃色燈號，注意36度以上高溫。
吳聖宇指出，週三開始太平洋高壓有逐漸增強，台灣水氣減少，各地逐漸恢復到上午晴到多雲，午後山區有雷雨的夏季天氣，午後雷雨主要往山區縮減，雨量也會減小許多；降雨減少後，溫度也會變更高，36度以上高溫的範圍會增多，大台北、西半部地區仍是高溫比較明顯的區域，炎熱的夏季還沒有結束。
吳聖宇強調，穩定、高溫炎熱的夏季天氣可持續到下週（9/15至9/19），下週末（9/20至9/21）台灣北邊可能鋒面掠過，天氣才轉為不穩。此外，本週到下週台灣附近有「熱帶擾動」的發生機會也偏低，可能要等到9月下旬之後，熱帶擾動發展的機會才會較為提高。