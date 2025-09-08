我是廣告 請繼續往下閱讀

全球爆紅的現象級IP日本「吉伊卡哇chiikawa」再度與藏壽司聯名了！9月12日開搶日本原創扭蛋18款，5款壽司造型「立體吊飾」、8款壽司迴轉帶「徽章」和5款鮮度君「磁貼2件套」，一次給滿10大角色設計，藏壽司還獨家開播「吉伊卡哇」動畫及打造5間打卡主題店。家長超嗨表示：「終於換台灣有了」。明（9）日先開吃3款全新比利時巧克力霜淇淋吧。不用再羨慕日本粉絲！藏壽司「吉伊卡哇chiikawa」聯名旋風登台，18款日本原創扭蛋，包括5款壽司造型「立體吊飾」、8款壽司迴轉帶「徽章」和5款鮮度君「磁貼2件套」，一次給滿10大角色設計，9月12日開搶。家長超嗨表示：「終於換台灣有了」。藏壽司「吉伊卡哇」扭蛋打造5款壽司造型「立體吊飾」，小八貓變身台灣人最愛的鮭魚壽司，吉伊卡哇則穿上了可愛的鮪魚壽司造型服飾，烏薩奇則是鮮蝦壽司，長長的耳朵還化為鮮蝦壽司的蝦尾，有夠可愛，栗子饅頭舒服地泡在湯中。吉伊卡哇和朋友們手持武器，生動地在迴轉壽司帶上揮舞，最萌的小八貓手拿討伐棒，還有風獅爺獅薩、海獺等主角亮相，小桃鼠則是抱起自己的尾巴（？）賣萌。藏壽司5款「磁貼」以雙搭款式設計，一次集結吉伊卡哇10大經典角色，並放入藏壽司的經典「鮮度君」中，好搭檔組合分別有吉伊卡哇與寵物獨角仙、小八貓與他的師傅海獺、以及好搭檔栗子饅頭與風獅爺獅薩等。隨9月12日至10月31日，全台藏壽司門市店內的扭蛋遊戲動畫，將全面換上「吉伊卡哇」動畫， 3款劇情版本獨家開播，讓可愛小夥伴們陪大家用餐，鐵粉們真的要尖叫了。藏壽司更在全台5間限定店舖打造「吉伊卡哇」主題佈置，包括「板橋遠科店」、「基隆中正信三店」、「台北館前店」、「台中惠文店」及「高雄岡山店」，從迎賓大門、候位區到櫃檯區，全都有熱情可愛的「吉伊卡哇」。活動期間拍照打卡，上傳至官方社群、追蹤並標註好友，就有機會抽到限量「保冷袋」，吉伊卡哇、小八貓、兔兔烏薩奇三隻主色披上壽司小棉被，舒適臥躺在鮮度君裡，太可愛了絕對必收。藏壽司明9月9日起還將推出新菜，全台門市開賣3款全新比利時巧克力霜淇淋，嚴選比利時進口巧克力，苦甜濃郁香氣好誘人；藏壽司「高雄時代大道店」，則加碼3款限店新菜，香辣酥脆的「辣醬軟殼蟹卷」、風味濃郁的「巴薩米克醋鰻魚握壽司（一貫）」和清爽不膩口的「大切醃漬燒霜長鰭鮪魚佐香味野菜」也開吃。另外，爭鮮迴轉壽司也正聯名韓國IP「DINOTAENG短尾矮袋鼠」，一系列周邊商品周周推出新款（全系列共10款），即日起於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市，單筆消費滿350元，可加購DINOTAENG系列商品1個；滿700元可加購2個，以此類推（限量販售、售完為止）。◾️特別活動：可以◾️◾️QUOKKA造型錢包有著可愛穿脫設計的面具造型，同時兼具票卡夾功能及手腕繩。◾️雙層不鏽鋼隔熱設計。◾️夏威夷風造型的QUOKKA，身上的草裙、花圈皆可穿脫。