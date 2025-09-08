我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲去年9月因京華城案收押隔天，三立記者馬郁雯爆料柯文哲扣案硬碟的帳冊檔案中，有一筆「小沈1500」，代表向沈慶京收賄1500萬；馬郁雯還宣稱自己經營檢調線7年，對消息來源有200％的信心。台北市一名男網友留言諷刺馬郁雯「1500 1H2S？」藉此影射她收錢從事性交易，馬郁雯報警提告，台北地檢署今日偵結，以加重誹謗罪起訴。檢方調查，去年（2024）9月11日，馬郁雯在臉書粉專轉發台灣新聞記者協會的聲明，內容是譴責前國民黨立委蔡正元上節目暗示馬郁雯「靠金流」、「陪睡」取得獨家新聞。但網友留言並不留情，在底下表示：「記者到底陪誰睡七年」、「陪睡女」、「支持馬記者，馬記者經營這條線七年絕對沒有靠陪睡或是張腿亦或是口技‧‧‧」、「過幾天會不會有陪睡名單出現？」起訴指出，台北市松山區一名36歲劉姓男子，在馬郁雯分享記協聲明隔天在家上網時，見到上述網友酸言酸語，跟著火上加油，留了一句「1500 1H2S？」，影射馬郁雯以1500元的對價方式，與他人從事性交易，足以貶損馬郁雯的名譽和社會評價。檢察官認定劉姓被告涉犯《刑法》第310條第2項的加重誹謗罪，提起公訴。