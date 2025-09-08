我是廣告 請繼續往下閱讀

效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）舊金山巨人的台灣旅美好手鄧愷威今（8）日先發對戰聖路易紅雀，前4局表現強勢，利用招牌Sweeper頻頻三振打者，飆出8K展現壓制力。然而到了第5局控球突然走鐘，連續保送導致失守，僅投4局失4分退場，巨人終場也以3：4落敗。根據《NBC Sports Bay Area & California》報導，賽後鄧愷威受訪時提及在5局崩盤的原因，「有可能是因為季初都是在投後援，到大聯盟後才開始換重訓的菜單，所以目前重訓改變的效果還沒呈現到球場上。」此役開局，鄧愷威投得相當穩定。首局三上三下，連飆兩K快速壓制對手。第2局雖被敲出安打，仍靠隊友守備與三振化解危機。第3局再添2次三振，第4局更是展現壓制力，單局送出3K，穩穩封鎖紅雀打線，將比數維持在0：0。然而第5局風雲變色，鄧愷威控球明顯失準，連續3次保送讓他陷入滿壘危機。雖一度取得好球數領先，卻被紅雀敲出破壞僵局的中外野安打，讓紅雀先馳得點。此球也成為鄧愷威本場的最後一球。接替的巨人牛棚依舊未能止血，讓鄧愷威留下的3名跑者全數回壘，最終他繳出4局投球，被敲3支安打、送出8次三振、5次保送，失掉4分皆為自責分，防禦率升至7.54。賽後鄧愷威接受《NBC Sports Bay Area & California》訪問時提及在5局控球失準、崩盤的原因，「有可能是因為季初都是在投後援，到大聯盟後才開始換重訓的菜單，所以目前重訓改變的效果還沒呈現到球場上。」近2場先發登板鄧愷威都投出8K，展現優異的球威，不過他也說到自己還有很多要學習的，「要再更細微的去觀察打者、更了解打者在等什麼球，投球計畫的部分也是我要再加強的地方。」這2次先發出賽鄧愷威投出本季最多的用球數和局數，而這是否是造成他控球突然失準的原因？鄧愷威不為自己的表現找藉口，他表示：「多少有影響，但這不能當成今天投不好、體力不夠的原因。」隨後被問及下場後是否有根據跟投手教練馬丁尼茲（J.P. Martinez）透露自己今天比較疲憊，鄧愷威表示：「他可能看我心情不太好沒有說什麼，明天去球場之後會再聊的比較細節一點。」下場後就是有稍微討論比賽中的計畫，當時我也是想要突破自己壘上有人、危機處理的能力。巨人總教練梅爾文賽後接受訪問時談到鄧愷威的第5局亂流。被問及是否是投球機制出了問題，梅爾文表示：「就是單純控球出了狀況。他開局其實非常投的出色，就跟上一場一樣，可惜最後出現了5次保送。那一局之前他投得很好，但有時候這樣的事情就是會發生。」