科幻電影《X戰警》中，X教授戴上腦波增幅器，能瞬間影響腦部活動的情節，如今在現實中雖然無法操控思維，但陽明交通大學團隊研發出突破性的「毫秒級無線腦神經調控技術」，雖然不像電影情節誇張到可以操控他人思維和行動，但可以在極短時間精準控制腦波。陽明交大智慧醫電工程研究所與腦科技跨領域工程碩士學程教授江柏翰團隊開發，「磁驅扭矩誘發電刺激」（MagTIES）的技術，成果發表在頂尖國際期刊《先進醫療材料》(Advanced Healthcare Materials)，並且經獲得發明專利。江柏翰表示，傳統的磁電刺激技術雖能穿透顱骨刺激腦區，但受限於需要高功率磁場，以及反應時間往往需數秒到十數秒，難以即時對應腦部神經活動。MagTIES結合磁奈米碟與壓電奈米顆粒，首創利用「磁驅扭矩」機制，在低頻、低強度磁場下就能於毫秒內誘發神經元活動，比世界上其他的磁電奈米技術快100至1000倍。江柏翰指出，小鼠實驗中發現，MagTIES 不僅能無線刺激深層腦區如杏仁核，還能依照磁場頻率，精準地將腦波調控到特定頻段，例如與情緒與專注度相關的 β 波，這在過去其他技術中前所未見。研究第一作者博士候選人鄭兆鈞說，團隊所設計的MagTIES 材料製作簡單，具良好生物相容性，對於發展腦神經疾病的治療技術，如帕金森氏症有極大發展潛力。江柏翰也說，無線深腦刺激能大幅降低侵入性手術需求，對全球腦疾病治療具有重大影響。除了專利與期刊封底亮相，團隊今年也於《科學報導》發表另一篇研究，開發出平價、開源的磁刺激系統，結合友善操作介面，盼促進更多研究單位加入，推動臨床與基礎研究應用。