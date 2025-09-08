我是廣告 請繼續往下閱讀

※純軍力閱兵的國家不多，閱兵就是展現軍威。※軍事還是必要的硬實力。中國於九月三日舉行動員約1萬人的閱兵式，全名是紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年閱兵式。這場閱兵中、俄、北韓等國領導人齊聚，因此也被稱為國家生存靠軍事、發展靠經濟，全球舉辦閱兵式的國家不多，純以軍力通過觀禮台的國家更少，許多非洲國家的閱兵儀式在外界看起來就是槍桿子出政權的具體代表，在民主自由化的潮流下，舉辦純軍事閱兵的國家鳳毛麟角，但唯一例外的是法國。法國是民主國家，但每年巴士底日時法國都會舉行盛大的閱兵式，電影Taxi第一集也以計程車闖入閱兵行列中當賣點，這種烙印在群眾印象的記憶與影響由此可知。中國九三閱兵大致分為空中與地面共45個方隊、梯隊，地面人數與裝備較多故被歸為方隊，空中飛航器架次較少則以梯隊替代。地面方隊粗分為徒步與裝備方隊。徒步方隊從儀仗方隊到維和部隊共13個，徒步方隊以陸軍方隊來看，每個方隊約略是9X12加上3名旗幟手。徒步方隊中比較受矚目的是軍事航天部隊、網路空間與信息支援部隊，也就是太空軍加上資通電軍，這些部隊的後續發展相當值得觀察。裝備方隊分為陸上海上作戰群、防空反導群、信息作戰群、無人作戰群、後勤保障群與戰略打擊群。每一個群都會有一到兩項的新武器，例如路上作戰群的100戰車、海上作戰群的新型無人艇、無人作戰群的一堆無人機、戰略打擊群的東風61飛彈等。光是新武器的曝光就會有威懾效果，這對亞太周邊國家來說都是一大威脅。空中分列式為37到45梯隊，主要是彰顯空天一體、攻防兼備的航空兵，空軍部分有完整的戰機、轟炸機、預警機、電戰與運輸機等，而海軍則是展示艦載機系列，包含殲35以及空警600。有些評論指出，中國九三閱兵是窮兵黷武，但更多的是軍事力量的運用巧妙，軍力固然可以用於作戰，但也可以用於威攝，世界上運用軍力最成熟的恐怕是美國，八月中旬川普與普丁會面時，天空上就出現B-2轟炸機與F-35戰機，世界上哪有人會在元首會談時展示匿蹤戰力的？即使是固定式的基地也會造成當地國的敵對意識，美國在南韓屯駐大軍就被北韓認為是挑釁，偏偏美國各型基地遍布全世界。過往國際政治學者將權力（Power）分為政治、經濟、軍事、心理，到了約瑟夫·奈伊（Joseph Nye）時則提出軟實力（Soft Power），之後還有銳實力（sharp power）以及認知作戰的說法，這些名詞的定義、爭辯、運用與分辨在學術界來說相當有趣，但對政府政策決定者來說，如何運用這些實力讓國家生存與發展比較重要，只不過這些實力的運用都沒有軍事力量來得快。中國閱兵自1949年後每年一次直到1959年，之後有紀錄的是第35、50、60周年，之後於2015年以開始以抗戰勝利70周年為名閱兵，外界認為這是奪取抗戰時期的話語權，同時也是所謂的14年抗戰史觀的具體表現。之後的閱兵為2017年建軍90周年、2019年4月海軍70周年、2019年10月建政t0 周年以及今年的抗戰80周年。透過閱兵展示的新武器以及現代化的全程直播，全世界都可以見證到中國軍力的強大，官員貪腐與武器良莠暫且不說，大眾已經見證到中國軍力很強的印象－認知作戰成功。這其實也是認知作戰的缺陷，認知作戰的想定是那是假的所以不用怕，那萬一是真的或是能夠用呢？被認知的一方得自己做好準備。現代戰爭型態雖已改變，過往從冷兵器過度到熱兵器以及核子武器，從船堅炮利過度到AI以及晶片戰爭，兵器的樣式雖然有變，但軍力被快速運用的本質並未改變，除了作戰這些軍備最大的用處就是軍力展示，閱兵是收效最快的軍力展示方式，相信未來中國還會以建黨、建軍、建政等名義舉行類似的軍力展示。●作者：楊威利／資深軍事評論員