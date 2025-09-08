我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲今（8）日確定繳交7000萬元保金辦保。民眾黨發言人吳怡萱受訪表示，大家都非常期待柯文哲能夠離開北所那個令人折磨的地方；至於未來是否規劃小草感恩會，吳怡萱則強調「現在還是以柯主席的司法案件為優先」，畢竟案件密集開庭，一定還是得以司法捍衛清白為優先。柯文哲預計今早辦保，民眾黨也號召小草下午1時集結北檢外，共同迎接柯文哲出來。柯文哲屆時將先對媒體發表談話，之後再轉往愛國西路口跟小草說說話。民眾黨發言人吳怡萱上午受訪指出，台灣民眾黨的全體黨公職都非常希望主席能夠同意交保出來，用自由之身來捍衛他的清白，也很慶幸今早律師成功說服柯文哲。吳怡萱強調，保金部分都是柯家人協助籌措完成，這也是柯文哲同意交保的很大一個關鍵。至於柯文哲重獲自由後，會否舉行全國小草感恩會？吳怡萱則表示，現在還是以司法案件為主，「因為其實大家知道，就算今天柯主席交保出來之後，明天他還是要來台北地方法院開庭」。由於庭期密集，一定還是以司法捍衛清白為優先。至於感恩會目前還在構想的階段，未來可以繼續討論。至於柯文哲出來後，會發表什麼談話？吳怡萱則坦言，其實大家還沒辦法跟柯文哲有比較進一步的溝通，「但是我想他一定有很多想跟社會大眾說的話，過去開庭也可以看得出來，他對於實證上面還是有非常多的爭辯跟批評」，尤其是在司法改革上面，柯文哲親身經歷了國家機器對他進行的政治迫害，應該有很多感觸要跟社會大眾說。