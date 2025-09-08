我是廣告 請繼續往下閱讀

曾在台灣公營英文媒體「Taiwan Plus」擔任編輯部高階主管的英國籍新聞工作者艾永青（Ed Moon），近日透露自己已經買了單程機票，帶家人返回英國後就不打算再回台，理由是新聞受到政治干預、罷團在大罷免期間研究納粹動員等等，讓他深感公共討論空間遭極端言論取代，甚至波及家人。對此，財經網美胡采蘋直言，Taiwan Plus最大的悲劇，就是找來一堆根本不懂新媒體和社群經營的人。胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文，開頭直接打出：「一堆大老爺做出來的東西沒人看，然後還一肚子抱怨」，認為做爆片其實不需要英文好，她相信一大堆英文不好的人，也能做出外國人看得懂、愛看、會對台灣有正面印象的影片。胡采蘋指出，其實前3名的台灣youtuber，影片幾乎都沒有講話，所以根本不用英文好，甚至只要下預算，稍微加一些台灣的內容，就會是很好的宣傳台灣素材，58億就算完全發包委託製作，只要有一個team去提企劃、撒預算給youtuber（甚至TikTok都可以），效果就會是「超巨量」。胡采蘋質疑，Taiwan Plus面試來的記者，是否有任何一個人，曾經做出過10萬、100萬流量的影片？是否有自己的社群帳號、有無經營網路帳號的經驗？如果對於宣傳台灣根本一點幫助都沒有，當初到底為什麼請這些人，感嘆：「找了一堆去得罪川普政府、被請走還要痛批台灣不好的人，這筆錢真的是完全丟進水裡了。」