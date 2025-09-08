我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相石破茂昨（7）日召開緊急記者會，宣布請辭自民黨總裁，在任不滿一年就從首相位置下台，為日本政壇埋下不確定因素。日圓匯率聞訊重貶，但日本股市今日飆出新高，日經指數盤中一度攀上43838點，直逼八月份的盤中歷史新高43876點紀錄，東證指數則飆出歷史新高。根據NHK報導，隨著石破茂7日宣布辭職，投資人猜測新政府將會推出新的經濟對策來支撐景氣，因此買盤擴大。日經指數大幅上漲。日經指數較上週收盤上漲逾800點，逼近上個月創下的盤中最高價，東京證券交易所股價指數（TOPIX）盤中飆出3146點，寫下盤中歷史最高紀錄。日本市場相關人士告訴NHK，「市場預期新政府將會尋求與在野黨合作，並採取擴張性經濟政策。另一方面，上週末公布的美國就業統計數據遠低於市場預期，使得美國聯邦準備理事會（Fed）降息的可能性提高。許多投資人正密切關注日美兩國的貨幣金融政策動向。」至於日本自民黨將在何時選出新任總裁來就任首相一職，日媒共同社報導，日本自民黨8日上午召開高層會議，有鑑於石破茂表示將辭職，敲定了舉行臨時總裁選舉方針。總裁選舉管理委員會將取消關於是否提前舉行總裁選舉的意向確認，加速推進選舉工作。預計最快將在9日決定投票方式。